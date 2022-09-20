Российская Госдума приняла поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, которые вводят в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение». Во вторник, 20 сентября, законопроект рассмотрен и принят во втором чтении, а затем – в третьем.
Госдума РФ ввела в УК понятия «мобилизация» и «военное положение»
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы. Так, в соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы до трех лет. А в случае наступления тяжких последствий – до десяти лет.
Также усиливается ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий – от пяти и вплоть до десяти лет лишения свободы.
Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни – до десяти лет. Также предлагается увеличить наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества – до десяти лет тюрьмы.
В свою очередь, за уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать пяти лет.
За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) будет грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет. При это, как подчеркивается в документе, «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».
За мародерство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, — до 15 лет.
Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления — от восьми до 10 лет лишения свободы.