Госдума РФ ввела в УК понятия «мобилизация» и «военное положение»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы. Так, в соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы до трех лет. А в случае наступления тяжких последствий – до десяти лет.

Также усиливается ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий – от пяти и вплоть до десяти лет лишения свободы.

Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни – до десяти лет. Также предлагается увеличить наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества – до десяти лет тюрьмы.

В свою очередь, за уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать пяти лет.

За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) будет грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет. При это, как подчеркивается в документе, «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, — до 15 лет.