Министерство образования и науки направило партнерам на обсуждение законопроект, необходимый для перехода на эстоноязычное обучение. Законопроект однозначно устанавливает, что языком обучения является эстонский язык, в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольном образовании и Законе о профессиональных учебных заведениях. Кроме того, проект вносит поправки в Закон о частных школах и Закон о языке и предусматривает государственную поддержку и деятельность в течение всего переходного периода.
Тынис Лукас: все школы и детские сады перейдут на эстонский язык обучения
Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что единое образовательное пространство на эстонском языке даст всем детям и подросткам лучшие возможности для дальнейшего обучения и поиска работы и занятий в будущем, а также обеспечивает сохранение эстонской нации, языка и культуры во времени как ценности для всего общества. «Мы внесем необходимые изменения в законы, чтобы обеспечить плавную организацию перехода, а также надзор и управление процессом. Конечно, мы также обозначим задачи государства, муниципалитета и каждого ответственного учреждения для достижения поставленной нами цели. Законодательные изменения будут сопровождаться более подробным планом действий и финансирования. Невозможно и непрактично поддерживать полноценную систему образования на двух разных языках. Необходимо сосредоточиться на создании наилучших условий для развития учащихся, на развитии культурного пространства на эстонском языке и объединении ресурсов для этого», - пояснил Лукас.
Министр призвал всех рассматривать переход обучения на эстонский язык как естественное развитие событий. «В течение десятилетий Эстония не готовила учителей для русскоязычных школ. Не хватает современных учебных материалов на русском языке. Государство не сможет гарантировать качественное преподавание на других языках, если будет продолжать в том же духе», - сказал министр.
По сравнению с прошлым периодом, государство подготавливает переход на эстоноязычное образование всей системы в целом. Сначала переход состоится на уровнях начального образования и основной школы, где обучение на эстонском языке готовит детей к следующим уровням образования. Целостный подход важен, поскольку, несмотря на то, что в течение почти десяти лет обучение в гимназии было в основном эстоноязычным, значительная часть учащихся не достигает целевого уровня эстонского языка B2 - за последние шесть лет целевого уровня достигло 17% выпускников, и 23% выпускников - в 2021 году.
Переход к полноценному преподаванию на эстонском языке означает дополнительное наставничество, контроль, поддержку повышения качества преподавания, разработку методических материалов, обучение учителей и увеличение объема повышения квалификации и переподготовки без отрыва от работы, улучшение оплаты и условий труда учителей, надбавку к зарплате для учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, пересмотр карьерной модели, более гибкий расчет нагрузки, образование по интересам на эстонском языке и т.д. «Для всего этого я прошу предусмотреть необходимое дополнительное финансирование в государственном бюджете на новый год и в бюджетной стратегии на ближайшие годы», - сказал министр Тынис Лукас.
Проект закона, необходимого для перехода на обучение на эстонском языке, будет представлен министерствам и Союзу городов и волостей Эстонии для согласования, а также Эстонской ассоциации руководителей школ, Эстонской ассоциации вальдорфских школ, Эстонской ассоциации частных школ, Эстонскому союзу студенческих объединений, Союзу христианских частных школ Эстонии, Эстонскому союзу родителей, Союзу работников сферы образования, Эстонской ассоциации дошкольного образования, Эстонской ассоциации руководителей дошкольного образования, Эстонскому союзу работников детских садов, Союзу защиты детей, Эстонской ассоциации частных детских садов, Эстонской профессиональной ассоциации нянь, Эстонской ассоциации детских центров, Эстонской ассоциации профессионального обучения и Эстонскому совету по языку.
Переход на эстонский язык в качестве языка обучения начнется в детских садах и в 1 и 4 классах в 2024 голу и завершится к 2030 году. В учреждениях профессионального образования изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования. Согласно коалиционному соглашению, законодательные изменения будут приняты осенью этого года.