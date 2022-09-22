Мозговой штурм: как помочь предприятиям преодолеть энергетический кризис?

Именно с этой целью в Палдиски срочно возводится терминал для сжиженного газа. Но решение заключается не только в универсальной услуге, в установке предельных цен и в компенсациях. Это лишь временные меры. Разрешения требуют сами основы сложившейся обстановки. Нам необходимо создать новые местные производственные мощности, пересмотреть правила торговли на бирже электроэнергии и с CO₂, а также помочь предприятиям преодолеть зеленый поворот. И это забота отнюдь не только Эстонии. Искать выход из кризиса мы будем вместе с европейскими союзниками.

ИНДРЕК СААР, председатель фракции СДП в Рийгикогу

Индрек Саар. Фото: Mihkel Maripuu

В настоящее время совершенно очевидно, что наш рынок электроэнергии не был готов к гибридной атаке, в ходе которой России удалось взвинтить цены на электричество на недоступную высоту. А в такой ситуации государство обязано сделать все возможное, чтобы мы все смогли пережить предстоящую зиму. В отличие от частных потребителей зависимость предприятий от цен на энергоносители имеет несколько иную амплитуду, и тут очень важно разработать различные меры поддержки. Это позволило бы перейти с производства, базирующегося на ископаемом топливе, к более доступной, например возобновляемой, электроэнергии.