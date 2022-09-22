В связи с разразившимся в Европе энергетическим кризисом все больше говорится о том, что оказавшимся в затруднительном положении предприятиям следует помогать. Должна ли Эстония в ближайшее время предпринять шаги и какие именно?
Мозговой штурм: как помочь предприятиям преодолеть энергетический кризис?
ЙОАКИМ ХЕЛЕНИУС, «Ээсти 200»
Высокие цены на электроэнергию означают для Эстонии, что среди предприятий, деятельность которых оказывается в зоне риска, есть и такие, чье дальнейшее экономическое развитие очень для нас важно. Например, конкурентоспособные экспортные фирмы, чья продукция имеет высокую дополнительную стоимость. Эстония должна быстро реагировать на сложившуюся обстановку, и нельзя ждать, как считает премьер-министр, что Европейский союз решит проблему. Финансовые ресурсы, которыми государство может поддержать предпринимательский сектор, ограничены.
На мой взгляд, существует простое и логическое решение, которое позволит сфокусировать внимание на наиболее важных для нашей экономики предприятиях. К сожалению, у нас недостаточно средств, чтобы поддержать все предприятия. Если я был бы ответственным за бюджетно-экономическую политику Эстонии, то дал бы нашему банковскому сектору гарантию с очень четкой стратегией пользования. Разумеется, банки имеют лучший обзор, какие предприятия с высокой дополнительной стоимостью остаются конкурентоспособными в обычных условиях. В трудные времена банки особенно осторожны с принятием рисков и наверняка без государственных гарантий не станут поддерживать все предприятия, нуждающиеся в помощи. Проблема будет хотя бы частично решена, чтобы не стать слишком затратной для государственной казны.
КРИСТЬЯН ЯРВАН, министр предпринимательства и инфотехнологий («Отечество»)
Правительства должны вмешиваться в рыночную экономику, когда рынок проваливается и начинает диктовать цены. Инициированная партией «Отечество» реформа рынка электроэнергии позволит частным потребителям преодолеть этот провал, но было бы весьма разумно применить эти меры и к предприятиям. Мы предложили своим коалиционным партнерам расширить универсальную услугу и на предприятия. К тому же следует обуздать спекулятивную торговлю другими энергоносителями и обеспечить их доступность.
Именно с этой целью в Палдиски срочно возводится терминал для сжиженного газа. Но решение заключается не только в универсальной услуге, в установке предельных цен и в компенсациях. Это лишь временные меры. Разрешения требуют сами основы сложившейся обстановки. Нам необходимо создать новые местные производственные мощности, пересмотреть правила торговли на бирже электроэнергии и с CO₂, а также помочь предприятиям преодолеть зеленый поворот. И это забота отнюдь не только Эстонии. Искать выход из кризиса мы будем вместе с европейскими союзниками.
ИНДРЕК СААР, председатель фракции СДП в Рийгикогу
В настоящее время совершенно очевидно, что наш рынок электроэнергии не был готов к гибридной атаке, в ходе которой России удалось взвинтить цены на электричество на недоступную высоту. А в такой ситуации государство обязано сделать все возможное, чтобы мы все смогли пережить предстоящую зиму. В отличие от частных потребителей зависимость предприятий от цен на энергоносители имеет несколько иную амплитуду, и тут очень важно разработать различные меры поддержки. Это позволило бы перейти с производства, базирующегося на ископаемом топливе, к более доступной, например возобновляемой, электроэнергии.
В критических отраслях – например, при производстве продуктов – следовало бы использовать особо отмеченное дизельное топливо. Для ряда предприятий очень важно предложить кредитные гарантии в то время, когда возникают трудности с оборотными средствами. Естественно, важно, чтобы Европейская комиссия как можно быстрее предложила решение, чтобы взять под контроль рыночные кульбиты и сделать цены на энергетическом рынке максимально приемлемыми.
КАРЕЛ КУНИНГАС, Правые
Кризис в сфере энергетики продолжится, а война – только одна из его причин. Рынок действует и с беспощадной реалистичностью свидетельствует об истинных истоках кризиса. Во-первых, сказываются длительные рыночные регуляции и ошибочные шаги, предпринятые правительством. Как отказ Меркель от атомной энергетики, так и план Каи Каллас отказаться от сланцевого топлива сократили перечень предложений на рынке. Не стоит обвинять рыночную экономику в неправильных действиях правительства. Ограничение предложений не ускорит зеленый поворот, а лишь усугубит кризис и рост цен.
Рынок очень убедительно подтвердил эту элементарную истину. Сейчас все ожидают от правительства ясности и предсказуемости. Нельзя постоянно угрожать вмешательством. Действия правительства должны обнадеживать своей прогнозируемостью. В ближайшее время должны быть приняты решения, касающиеся роста производственных мощностей, возможности в качестве спасительной меры использовать сланцевые технологии, а также сведения к минимуму бюрократических проволочек при развитии производств, использующих возобновляемую электроэнергию. Необходимо также срочно навести порядок в сфере инвестиций в окружающую среду и, конечно, принять в кризисный период такие меры, чтобы стекающиеся в руки государства средства от продажи квот на CO₂ возвращались в каком-то объеме предприятиям.