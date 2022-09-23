Игорь Грецкий ⟩ Почему Россия – за войну

Во всех проведенных за последние полгода опросах прослеживается одна закономерность. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто поддерживает так называемую специальную военную операцию. Самыми рьяными приверженцами войны являются граждане старше 55 лет. Это послевоенные бэбибумеры, родившиеся в первые 20 лет после окончания Второй мировой войны. Всего их около 43,3 миллиона человек, это одна из двух крупнейших возрастных групп российского общества.

Мировоззрение и ценности этих людей сформировались в эпоху брежневского «застоя». По большому счету, рыночная экономика так и осталась для них чужой, если не враждебной средой. Глубоко разочарованное и пораженное постимперским синдромом, это поколение двигалось вперед с головой, повернутой назад, и взглядом, устремленным в прошлое.

С самого начала своего правления Владимир Путин старался соответствовать ожиданиям послевоенного поколения, успешно эксплуатируя его фобии и травмы. Он вернул советский гимн, монополизировал миф о Победе, а в официальной риторике Кремля снова зазвучали привычные советскому уху теории заговора, разжигающие антиамериканизм.