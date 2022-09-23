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Игорь Грецкий ⟩ Почему Россия – за войну

Игорь Грецкий
, научный сотрудник Института внешней политики Эстонии
Почему Россия – за войну
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Игорь Грецкий.
Игорь Грецкий. Фото: Kermo Benrot
  • Поддержку войны обеспечивает старшее поколение, чьи ценности сформировались в эпоху «застоя»
  • Пассивная поддержка исходит от среднего поколения, чье благосостояние чаще зависит от государства
  • Молодежь не скоро сможет сформировать устойчивый спрос на политические перемены

Вооруженная агрессия России против Украины – это не только война Путина. Согласно результатам свежего сентябрьского опроса Левада-Центра, 76% россиян поддерживают действия российской армии в Украине. Почему эта поддержка находится на стабильно высоком уровне? Ответить на этот вопрос помогают данные о демографии и экономике России, пишет политолог Игорь Грецкий.

Во всех проведенных за последние полгода опросах прослеживается одна закономерность. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто поддерживает так называемую специальную военную операцию. Самыми рьяными приверженцами войны являются граждане старше 55 лет. Это послевоенные бэбибумеры, родившиеся в первые 20 лет после окончания Второй мировой войны. Всего их около 43,3 миллиона человек, это одна из двух крупнейших возрастных групп российского общества.

Мировоззрение и ценности этих людей сформировались в эпоху брежневского «застоя». По большому счету, рыночная экономика так и осталась для них чужой, если не враждебной средой. Глубоко разочарованное и пораженное постимперским синдромом, это поколение двигалось вперед с головой, повернутой назад, и взглядом, устремленным в прошлое.

С самого начала своего правления Владимир Путин старался соответствовать ожиданиям послевоенного поколения, успешно эксплуатируя его фобии и травмы. Он вернул советский гимн, монополизировал миф о Победе, а в официальной риторике Кремля снова зазвучали привычные советскому уху теории заговора, разжигающие антиамериканизм.

Война против Украины воспринимается представителями старшего поколения сквозь призму привычных идеологических штампов советской эпохи. Украину они считают не «настоящей заграницей», а частью большой страны, где жили «братские народы». Многие действительно верят, что Западу не нужна сильная Россия, а захваченная «нео нацистами и радикалами» Украина используется как инструмент для разрушения «великой российской державы». Эти слои общества будут и дальше поддерживать попытки Путина покорить Украину, чем бы они ни закончились.

В восприятии войны играют большую роль источники информации. Старшее поколение россиян сильно зависит от телевидения – 48% российской телеаудитории составляют люди старше 55 лет. Только 52% из них ежедневно пользуются интернетом и 23% имеют смартфоны. Путин сам неоднократно признавался, что не имеет ни смартфона, ни аккаунтов в социальных сетях, а также не пользуется интернетом, так как у него якобы нет на это времени.

На западные санкции старшее поколение реагирует спокойно и да позитивно, поскольку считает, что ограничения затронут только богатых людей и олигархов. Их идеальный мир – это старая советская реальность, в которой все были одинаково бедны.

Вторую по численности возрастную группу населения России – около 45,5 миллиона человек – представляет среднее поколение (миллениалы), чьи годы рождения пришлись на конец 1970-х – начало 1990-х годов. Отношение его представителей к политике Кремля скорее прагматичное. Миллениалы росли в непростых условиях 1990-х, которые памятны не только относительной свободой, но и неспособностью государства удовлетворить спрос общества на справедливость и безопасность. Не сила права, а право сильного – такова доминанта той эпохи. В этой оптике право как таковое имеет условное значение, а превосходящая военная мощь России – достаточное основание для войны.

Помимо ценностного и мировоззренческого, конформизм миллениалов имеет также и экономический аспект. В России колоссальные диспропорции между богатыми и бедными слоями населения. Согласно исследованиям банка Credit Suisse, на 1% самого благополучного населения страны приходится около 60% её богатств, что превышает не только показатели государств ЕС, но даже Китая. Накануне вторжения России в Украину 63% россиян жило от зарплаты до зарплаты. На этом фоне неудивительно, что 57% экономически активных россиян, львиную долю которых составляют миллениалы, имеют займы. Причём 31% из них тратят на погашение банковских кредитов около 80% своих доходов. При этом на российском рынке труда большинство рабочих мест создается государственными компаниями, на которые приходится до 70% ВВП страны.

Таким образом, относительное экономическое благосостояние среднего поколения напрямую зависит от государства. Поэтому они поддерживают внешнюю политику Кремля, пусть и без особой охоты. Миллениалы осознают неизбежность негативных последствий войны для своего благосостояния, однако на фоне международных санкций и экономического спада внутри России они отчаянно ищут источник позитива, которым часто становится пропаганда. Однако поддержка войны со стороны миллениалов будет неизбежно уменьшаться.

Молодежь, особенно в мегаполисах, еще меньше поддерживает войну. Представители этой группы появились на свет уже после распада СССР. Они имеют несколько иные жизненные стратегии и используют современные способы потребления информации. Они более уверены в своих силах и ценят личную независимость. Только 27% молодых россиян боятся остаться без поддержки государства, тогда как среди бэбибумеров этот показатель достигает 70%.

В отличие от своих родителей, молодые россияне не смотрят телевизор, черпают новости из соцсетей и лучше владеют иностранными языками. Однако в электоральном смысле молодежь (15–29 лет) – это 22 миллиона человек, то есть небольшая часть российского общества. Потребуется 14–15 лет, прежде чем их спрос на политические перемены будет иметь вес. А пока ключевое значение для российского общества будет иметь шаткий «альянс по расчету» миллениалов и Кремля, который через пропаганду и экономическую несвободу постарается сохранить нынешний status quo.

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