КОММЕНТАРИЙ ⟩ Ядерные понты России не впечатляют

Очевидно, что Симоньян исходит из того, что за принятыми сегодня решениями о проведении так называемых референдумов в оккупированных регионах Украины об их включении в состав России последует объявление их российской территорией, после чего: либо Украина отступится от планов их освобождения, либо Россия в соответствии со своей военной доктриной военного времени расценит атаки на них как нападение на Россию и применит ядерное оружие. То, что Симоньян упоминает ядерную войну, видимо, свидетельствует о ее сильных подозрениях, что Запад не оставит это применение без ответа.

В действительности же это излишняя драматизация сегодняшнего (20 сентября 2022 года) исторического момента, потому что Запад не обратит особого внимания на то обстоятельство, что с какого-то дня, допустим, с 27-го сентября, применение Россией ядерного оружия станет возможным по ее собственному законодательству. Россия столько раз за последние, скажем, восемь с половиной лет, нарушала, наряду с международным правом, это законодательство, так что очевидно – в случае с ядерным оружием для нее не играет никакой решающей роли формальное сохранение своих действий «в правовом поле». Это в чистом виде вопрос того, слетит ли совсем с катушек голова у Владимира Путина или не слетит (ну, и того, будет ли, если слетит, его приказ выполнен), а вовсе не обставленности или необставленности гипотетического ядерного удара по «букве закона».