Маргарита Симоньян с фальшивым (это чувствуется) воодушевлением пишет, что после событий сегодняшнего дня у человечества осталась альтернатива только между: а) победой России в войне с Украиной и б) ядерной войной, и что этот выбор будет сделан уже прямо вот-вот, не позднее, наверное, следующей недели.
КОММЕНТАРИЙ ⟩ Ядерные понты России не впечатляют
Очевидно, что Симоньян исходит из того, что за принятыми сегодня решениями о проведении так называемых референдумов в оккупированных регионах Украины об их включении в состав России последует объявление их российской территорией, после чего: либо Украина отступится от планов их освобождения, либо Россия в соответствии со своей военной доктриной военного времени расценит атаки на них как нападение на Россию и применит ядерное оружие. То, что Симоньян упоминает ядерную войну, видимо, свидетельствует о ее сильных подозрениях, что Запад не оставит это применение без ответа.
В действительности же это излишняя драматизация сегодняшнего (20 сентября 2022 года) исторического момента, потому что Запад не обратит особого внимания на то обстоятельство, что с какого-то дня, допустим, с 27-го сентября, применение Россией ядерного оружия станет возможным по ее собственному законодательству. Россия столько раз за последние, скажем, восемь с половиной лет, нарушала, наряду с международным правом, это законодательство, так что очевидно – в случае с ядерным оружием для нее не играет никакой решающей роли формальное сохранение своих действий «в правовом поле». Это в чистом виде вопрос того, слетит ли совсем с катушек голова у Владимира Путина или не слетит (ну, и того, будет ли, если слетит, его приказ выполнен), а вовсе не обставленности или необставленности гипотетического ядерного удара по «букве закона».
Таким образом, с 27-го сентября изменится ровно только то, что у России появится больше оснований элоквенционно понтоваться в «ядерном поле». С большой долей вероятности эти понты не произведут особого впечатления на тех, кому будут адресованы, потому что главные адресаты (США, НАТО, ЕС, Украина) к настоящему моменту тщательно изучили вопрос и пришли к выводу, что как Путин не нажал до сих пор ни на какую ядерную кнопку, так никогда на нее и не нажмет.
В общем, никакой дилеммы перед человечеством сегодня не возникло и перед ним по-прежнему стоит только одна, и при этом абсолютно неизбежная, перспектива: победа Украины, которой будет сопутствовать не только поражение России, но и прекращение существования последней в нынешнем виде и нынешних границах. Крайне наивно предполагать, что можно отклонить неотвратимый ход истории от единственного возможного такого направления с помощью нескольких «плебисцитных» шапито-шоу и уж тем более внесения поправок в несколько статей российского уголовного кодекса.