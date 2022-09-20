Крупные производители вакцин потеряли суммарную рыночную стоимость в размере десяти миллиардов долларов на фоне опасений повышения общественного безразличия к вакцинации.
Байден «закончил» пандемию коронавируса, акции производителей вакцин рухнули
Инвесторы начали продавать акции производителей вакцины против коронавируса в связи с понижением капитализации сферы более чем на 10 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как президент США Джо Байден заявил, что «пандемия закончилась», сообщает Financial Times.
Акции Moderna упали на 7,14% на торгах в Нью-Йорке в понедельник, акции BioNTech – на 8,6%, Novavax – на 6,5%, а акции Pfizer, у которой гораздо более широкий портфель продуктов, упали на 1,3%. S&P 500 завершил день с кратковременным подъемом в цене.
По словам аналитиков, данный спад отражает общественное безразличие к вакцинации от коронавируса. Также влияние оказало заявление президента США и лидеров других стран о том, что кризисная фаза пандемии коронавируса подходит к концу.
В выпуске новостей «60 Minutes», вышедшем в эфир в воскресенье вечером, Байден в своем интервью дал положительную оценку по борьбе с коронавирусом. «Пандемия закончилась. У нас все же еще есть проблема с ковидом, и мы работаем над этим, но пандемия закончилась», – сказал он.
В июле администрация Байдена повысила статус COVID-19 как чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, но с тех пор несколько высокопоставленных чиновников понизили свою оценку угрозы. На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что окончание пандемии «не за горами».
Аналитик BMO Capital Markets Эван Зайгерман сообщил Financial Times, что падение акций вакцин, вероятно, было вызвано комментариями Байдена, а также из-за опасения по поводу новых бустерных доз от коронавируса, предназначенных для защиты от исходного штамма и подвариантов Omicron BA.4 и BA.5, а также из-за макроэкономической перспективы.
Роджер Сонг, аналитик Jefferies, сказал, что резкое падение акций производителя вакцин, вероятно, произошло из-за недавнего высказывания президента, но добавил, что коронавирус остается опасным, и по мере приближения зимы необходимо проявлять осторожность. По его словам, продажи вакцин от коронавируса в США начинают напоминать более типичный рынок, как вакцины против гриппа, которые приносят около 5 миллиардов долларов в год.