Инвесторы отказываются от приобретения акций производителя вакцин на фоне оптимистичной речи Байдена

Инвесторы продали акции производителей вакцины против коронавируса, в связи с понижением капитализации сферы более чем на 10 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как президент США Джо Байден заявил, что «пандемия закончилась», сообщает Financial Times.

Акции Moderna упали на 7,14% на торгах в Нью-Йорке в понедельник, акции BioNTech – на 8,6%, Novavax – на 6,5%, а акции Pfizer, у которой гораздо более широкий портфель продуктов, упали на 1,3%. S&P 500 завершил день с кратковременным подъемом в цене.

По словам аналитиков данный спад отражает общественное безразличие на спрос вакцинации от коронавируса. Также влияние оказало заявление президента США и лидеров других стран о том, что кризисная фаза пандемии коронавируса подходит к концу.

В выпуске новостей «60 Minutes», вышедшем в эфир в воскресенье вечером, Байден в своем интервью дал положительную оценку по борьбе с коронавирусом. «Пандемия закончилась. У нас все же еще есть проблема с ковидом и мы работаем над этим, но пандемия закончилась», – сказал он.

В июле администрация Байдена повысила статус COVID-19 как чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, но с тех пор несколько высокопоставленных чиновников понизили свою оценку угрозы. На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что окончание пандемии «не за горами».

Аналитик BMO Capital Markets Эван Зайгерман сообщил Financial Times, что падение акций вакцин, вероятно, было вызвано комментариями Байдена, а также из-за опасения по поводу новых бустерных доз от коронавируса, предназначенных для защиты от исходного штамма и подвариантов Omicron BA.4 и BA.5, а также из-за макроэкономической перспективы.