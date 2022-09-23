КАЛЛЕ КАСПЕР ⟩ Наше правительство постоянно обостряет ситуацию, визовый запрет не изменит Россию

Пока цензура не коснулась и издательств: я сам жду две книги, одна в типографии, а другая сверстана – жду с нетерпением, кто знает, что может случиться.

Я читал, что несколько популярных зарубежных авторов разорвали контракты с российскими издательствами; может быть, для них это просто вопрос денег. У меня другая точка зрения: общение с русскими нам сейчас нужно. Вернее, мы нужны им. Раньше мы были получающей стороной, наша культура моложе и беднее, другой взгляд на мир, взгляд русских классиков, нас обогатил. Сейчас ситуация изменилась, и именно россиянам нужны произведения, основанные на европейском мышлении.

Я думаю, мы должны ценить их сопротивление, даже если это только молчание. Мы сами не храбрее. Сколько было эстонцев в 1970-80-х годах, которые осмеливались публично критиковать советское правительство? Я могу пересчитать их по пальцам двух рук. Остальные приспособились, кто-то лучше, кто-то хуже. Так почему же мы ожидаем, что россияне теперь будут вести себя по-другому?

Если мы говорим, что все россияне несут ответственность за решения своего президента, не означает ли это также, что все, кто жил в СССР, несут ответственность за войну в Афганистане? Или, быть может, кто-то сомневается в том, что последние российские выборы были такими же «свободными», как наши выборы во времена СССР?