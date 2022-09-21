Интервью ⟩ Смелая арт-активистка Полина Кузнецова о том, как украинское искусство встало против несвободы

В этом смысле искусство полезно, потому что все бесполезное не выживает в этом мире. Я думаю, что хорошее искусство, оно ведет людей к светлому – доброму.

– Как повлияла война на ваши будущие проекты?

– Я не то, что готовлю проекты. Кроме как рисовать, я почти ничего больше делать не могу. Потому что, когда много эмоций, чувств и смыслов, ты это все перерабатываешь. У меня такая социальная роль и жизнь. Я с марта до середины мая написала серию картин, умудрилась их свозить в Ивано-Франковск на выставку. Потому перевезти их в Таллинн, дописать тут еще кое-чего, сделать выставку в Лондоне. И вот совсем недавно я делала выставку в Таллинне.

Фото: Tairo Lutter

– Я кажется видел ваше объявление в соцсетях «кто поможет перевезти картины?»

– Да, это я вожу картины туда-сюда. У всех же в начале войны была какая задача – нужно было заниматься на информационном фронте, показывать себя, напоминать о себе. У меня есть задача, поэтому я действую и это то, что я могу делать.

– Скажите, каким образом сейчас выживают художники?

– Я вижу невероятный всплеск. Я вижу это и у себя, у меня поменялся язык живописи. И тем бесконечное количество. Я с трудом успеваю все, что приходит, зарисовывать.