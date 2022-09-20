Большой улов: эстонский рыбак должен заплатить государству тысячи евро

Днем 13-го октября прошлого года 34-летний Фреди Окс отправился в залив на незарегистрированной лодке, чтобы установить рыболовные сети. Лодка была не его, она принадлежала кому-то другому. Он не пометил жаберные сети, установленные для рыбалки, однако знал их местонахождение по береговым знакам.