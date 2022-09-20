Согласно решению Пярнуского уездного суда, вступившему в силу в конце прошлой рабочей недели, рыбак, использовавший незаконные жаберные сети, теперь должен заплатить государству более 13 000 евро.
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Большой улов: эстонский рыбак должен заплатить государству тысячи евро
Большой улов: эстонский рыбак должен заплатить государству тысячи евро
Днем 13-го октября прошлого года 34-летний Фреди Окс отправился в залив на незарегистрированной лодке, чтобы установить рыболовные сети. Лодка была не его, она принадлежала кому-то другому. Он не пометил жаберные сети, установленные для рыбалки, однако знал их местонахождение по береговым знакам.
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