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Большой улов: эстонский рыбак должен заплатить государству тысячи евро

Кристо Ниглас
Большой улов: эстонский рыбак должен заплатить государству тысячи евро
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Размер ячеи жаберной сети был меньше разрешенных 70 миллиметров.
Размер ячеи жаберной сети был меньше разрешенных 70 миллиметров. Фото: Arvet Mägi

Согласно решению Пярнуского уездного суда, вступившему в силу в конце прошлой рабочей недели, рыбак, использовавший незаконные жаберные сети, теперь должен заплатить государству более 13 000 евро.

Днем 13-го октября прошлого года 34-летний Фреди Окс отправился в залив на незарегистрированной лодке, чтобы установить рыболовные сети. Лодка была не его, она принадлежала кому-то другому. Он не пометил жаберные сети, установленные для рыбалки, однако знал их местонахождение по береговым знакам.

На следующее утро Окс пошел вытаскивать рыболовные сети. Когда он вернулся в порт, его проверили инспекторы по охране окружающей среды, которые обнаружили в лодке девять пластиковых пакетов с 73 незаконными жаберными сетями с рыбой. Размер ячеи сети был меньше разрешенных 70 миллиметров. Рыбак поймал 691 окуня, 105 камбал, трех лещей и одну щуку.

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