Эксклюзив ⟩ У семьи «правой руки Путина» в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись

Среди скромных дач, расположенных в местечке Лохусалу, в глаза бросается большой серый дом, который, по данным крепостной книги, принадлежит матери руководителя Администрации президента России Антона Вайно. Высокопоставленный путинский чиновник внесен в санкционный список ЕС. Как Вайно завладел этим домом, является ли его мать формальным владельцем и когда на эту недвижимость будут наложены санкции?
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