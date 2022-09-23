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Эксклюзив ⟩ У семьи «правой руки Путина» в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись

Фото и видео с дрона
Александер-Марк Каппи
, репортер
У семьи «правой руки Путина» в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись
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Пустой летний дом семьи руководителя Администрации президента РФ в Лохусалу.
Пустой летний дом семьи руководителя Администрации президента РФ в Лохусалу. Фото: Eero Vabamägi

Среди скромных дач, расположенных в местечке Лохусалу, в глаза бросается большой серый дом, который, по данным крепостной книги, принадлежит матери руководителя Администрации президента России Антона Вайно. Высокопоставленный путинский чиновник внесен в санкционный список ЕС. Как Вайно завладел этим домом, является ли его мать формальным владельцем и когда на эту недвижимость будут наложены санкции? 

Ранее эстонские СМИ уже писали о некоей даче в Лохусалу, которой якобы владеет тетя Антона Вайно, Татьяна Ежевская. Тогда была допущена досадная ошибка, потому что на самом деле Ежевская является матерью главного эстонца Кремля. Это подтверждают и независимые российские журналисты, и генеалогический сайт Geni. Возможно, путаница возникла из-за второго брака Татьяны, в результате которого она сменила свою фамилию.

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