Анонсированное СМИ обращение Путина, вероятно, состоится завтра

Кроме того, сообщалось, что с обращением должен был выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Подробности их речей пока что не известны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков с комментариями не выступил, передает RUS TVNET.

Financial Times отмечает, что в последний раз Путин выступал с подобным сообщением в феврале, когда сообщил о начале «специальной военной операции» в Украине.

Напомним, во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении «референдумов» о присоединении к РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести «референдумы» о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.

Позднее стало известно, что «референдумы» в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно – с 23 по 27 сентября. На те же даты запланированы референдумы и на других оккупированных территориях.

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До настоящего момента президент России не выступил с обращением. Некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что, вероятно, оно состоится в среду утром.

Кроме того на это намекнули и кремлевские пропагандисты:

«Ложитесь спать», – написала у себя в канале Маргарита Симоньян.