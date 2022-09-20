Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, должен был выступить со специальным обращением по поводу «референдумов» на оккупированных Россией территорий Украины, сообщают российские СМИ.
Анонсированное СМИ обращение Путина, вероятно, состоится завтра
Кроме того, сообщалось, что с обращением должен был выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Подробности их речей пока что не известны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков с комментариями не выступил, передает RUS TVNET.
Financial Times отмечает, что в последний раз Путин выступал с подобным сообщением в феврале, когда сообщил о начале «специальной военной операции» в Украине.
Напомним, во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении «референдумов» о присоединении к РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести «референдумы» о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.
Позднее стало известно, что «референдумы» в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно – с 23 по 27 сентября. На те же даты запланированы референдумы и на других оккупированных территориях.
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До настоящего момента президент России не выступил с обращением. Некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что, вероятно, оно состоится в среду утром.
Кроме того на это намекнули и кремлевские пропагандисты:
«Ложитесь спать», – написала у себя в канале Маргарита Симоньян.
«Завтра», – сообщил Владимир Соловьев.