СМИ: в ближайшие часы Путин выступит с важным обращением

Кроме того, возможно, с обращением выступит и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Подробности их речей пока что не известны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков с комментариями не выступил, передает RUS TVNET.

Financial Times отмечает, что в последний раз Путин выступал с подобным сообщением в феврале, когда сообщил о начале «специальной военной операции» в Украине.

Напомним, во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении «референдумов» о присоединении к РФ.

Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз умоляют Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю начать новый виток войны, заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести «референдумы» о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.

В понедельник вечером Пушилин опубликовал видеозапись своего телефонного разговора с Пасечником, в котором идет речь о подготовке к «референдумам».

«У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, – говорит Денис Пушилин в трубку. – Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать».