Ратас посетил Нарву, чтобы остудить головы однопартийцев

Стальнухин был исключен из Центристской партии, а затем автоматически исключен из членов правления Нарвского округа, где он был заместителем председателя. Причиной стали его резкие заявления, когда он назвал власть в Эстонии нацистами и фашистами.

Такое развитие событий не понравилось членам Центристской партии, поддержавшим Стальнухина. У них возник ряд вопросов к Ратасу, который посетил Нарву в минувший четверг.

«Мы выражали свое осуждение как устно, так и письменно, но руководство партии приняло такое решение после встречи с Михаилом», – заявила Põhjarannik председатель Нарвского регионального правления Центристской партии Татьяна Столфат.

По ее мнению, ситуация со Стальнухином не разрушила взаимоотношения членов партии.

На том же собрании члены Нарвского округа Центристской партии утвердили бывшего мэра Тармо Таммисте новым заместителем председателя областного правления, а Кирилла Гусева – новым членом партии.

Обсуждались и предстоящие парламентские выборы, которые состоятся в марте.

Центристская партия объявила, что их главным кандидатом в Ида-Вирумаа является Кайдо Хёевельсон. Хотя более подробное обсуждение списка еще впереди, Столфат сказала Postimees, что она тоже поддерживает этот выбор, но это еще неокончательное решение. «Мы еще обсудим и подумаем. Ситуация меняется: два месяца назад в нашем списке был и Михаил Стальнухин, а сейчас его нет», – отметила Столфат.