Члены правления Нарвского округа Центристской партии Эстонии встретились с Юри Ратасом и обсудили ситуацию с Михаилом Стальнухином, а также кандидатов в Рийгикогу от Ида-Вирумаа.
Ратас посетил Нарву, чтобы остудить головы однопартийцев
Стальнухин был исключен из Центристской партии, а затем автоматически исключен из членов правления Нарвского округа, где он был заместителем председателя. Причиной стали его резкие заявления, когда он назвал власть в Эстонии нацистами и фашистами.
Такое развитие событий не понравилось членам Центристской партии, поддержавшим Стальнухина. У них возник ряд вопросов к Ратасу, который посетил Нарву в минувший четверг.
«Мы выражали свое осуждение как устно, так и письменно, но руководство партии приняло такое решение после встречи с Михаилом», – заявила Põhjarannik председатель Нарвского регионального правления Центристской партии Татьяна Столфат.
По ее мнению, ситуация со Стальнухином не разрушила взаимоотношения членов партии.
На том же собрании члены Нарвского округа Центристской партии утвердили бывшего мэра Тармо Таммисте новым заместителем председателя областного правления, а Кирилла Гусева – новым членом партии.
Обсуждались и предстоящие парламентские выборы, которые состоятся в марте.
Центристская партия объявила, что их главным кандидатом в Ида-Вирумаа является Кайдо Хёевельсон. Хотя более подробное обсуждение списка еще впереди, Столфат сказала Postimees, что она тоже поддерживает этот выбор, но это еще неокончательное решение. «Мы еще обсудим и подумаем. Ситуация меняется: два месяца назад в нашем списке был и Михаил Стальнухин, а сейчас его нет», – отметила Столфат.
Комментируя возможность того, что Яна Тоом будет баллотироваться в лидеры Центристской партии в регионе Ида-Вирумаа, Столфат сказала, что она общалась с евродепутатом, и у нее нет таких планов.
Заместитель председателя Центральной партии Яанус Карилайд заявил, что список членов партии, которые могли бы баллотироваться в Ида-Вирумаа, длинный, и опроверг мнение о том, что Центральную партию преследует нехватка кадров.
«Если вы посмотрите на наши сильные позиции в Силламяэ, Кохтла-Ярве, а также в Нарве, сегодня вопрос в том, с кем мы поедем. В Генеральном штабе еще идут анализы и обсуждения, но в списке должно быть десять человек и с этим проблем у Центристской партией не будет», – сказал он.
Карилайд добавил, что не боится противостояния внутри партии в Ида-Вирумаа в свете событий вокруг Михаила Стальнухина. «Политика полна конфронтаций, их вообще не нужно бояться. На самом деле, любое расхождение мнений, если этим правильно управлять, может стать движущей силой. Чем сильнее партия, тем больше конфронтации. Даже на такой конфликтной почве можно искать развитие», – сказал он.