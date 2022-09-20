Рейнсалу: Донецкая и Луганская «республики» – это террористические организации

«Эстония не признает незаконные референдумы Донецкой и Луганской «республик» на оккупированных территориях, поэтому Эстония на уровне Европейского союза инициировала признание Донецкой и Луганской «республик» террористическими организациями. Мы точно так же никогда не признаем временно оккупированные Россией территории принадлежащими кому-либо кроме Украины», – заявил Рейнсалу.

По его словам, Россия попустительствует террору и против нее следует как можно скорее принять новый пакет санкций.

«Сегодняшний день принес ожидаемую, но вновь вызывающую возмущение новость из регионов Донецка, Луганска и Запорожья, где сепаратисты, которых поддерживает Россия, объявили «референдум», чтобы попытаться легитимизировать слияние с Россией. Проведение подобных лжереферендумов оккупационными властями является грубым нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Рейнсалу.

По его словам, подготовка к нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины является четким указанием на готовность России к эскалации конфликта. «Возможны, например, массовое уничтожение критической инфраструктуры Украины, которое мы наблюдали в течение последних дней, провозглашение мобилизации и перевод экономики на военное положение», – отметил он.