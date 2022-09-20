«Новости в 7» за 20 сентября: лишатся ли граждане РФ права голоса, зачем фотографировать глаза и прямое включение из Мюнхена

Сегодня в выпуске:

- 100 тысяч жителей Эстонии могут остаться без права голоса на муниципальных выборах. Законопроект с такой инициативой поступил на первое чтение в парламенте, мы узнавали - кто из политиков за, а кто - против?

- Короткие новости по стране: что просит проверить Департамент защиты прав потребителей, можно ли с насморком и кашлем посещать детсад и какое место является излюбленным для воров в Эстонии.

- О планах Таллиннского аэропорта: чтобы стать СО2 нейтральным, есть возможность перехода на электрические тягачи и погрузчики. Как на аэродроме будут вырабатывать собственное электричество?

- Международная панорама: представителей каких профессий не хватает в Швеции, почему Мексика сидит в темноте и что в Европе подорожало больше всего.

- Легендарный фестиваль ОктоберФест вновь проводится в Германии после перерыва на пандемию. Наш специальный корреспондент отправился в Мюнхен, чтобы лично узнать все подробности масштабного гастрономического праздника.

- Глаза - это зеркало души. А узор радужной оболочки не только уникален у каждого человека, но еще и просто красив. Для чего члены нашей съемочной группы позволили сфотогорафировать свои глаза - смотрите в нашем репортаже.