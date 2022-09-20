Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Финляндия попросила Еврокомиссию распространить санкции на туристические визы

Интерфакс
Финляндия попросила Еврокомиссию распространить санкции на туристические визы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Финляндия обратилась к Европейской комиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза и включить туристические визы в санкционный список ЕС.

«Финляндия обратилась в Еврокомиссию с просьбой составить общие для всех стран Шенгенской зоны рекомендации об аннулировании виз или введении запрета на въезд отдельных граждан России. Финляндия попросила включить туристические визы в санкции ЕС в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС», – сообщили финские СМИ.

По словам главы консульской службы МИД Юсси Таннера, Финляндия считает, что было бы лучше действовать в соответствии с общей линией в вопросе виз россиян.

При этом Таннер отметил, что Финляндия не предлагает аннулировать все визы россиян.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский Союз по туристическим визам.

Финляндия обосновала свое предложение необходимостью укрепления единства Союза.

Вполне вероятно, что страны Центральной Европы не захотят выстраивать отношение стран ЕС к российским визам так же строго, как это сейчас делают страны Балтии.

Почти все страны Шенгенского соглашения, граничащие с российской границей, пресекли въезд российских туристов. Финляндия и Норвегия этого не сделали. Чуть более трех тысяч россиян прибыли в Финляндию через восточную границу в понедельник, сообщает Yle.

Ключевые слова
Наверх