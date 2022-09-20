Каллас: предстоящая зима не сломит поддержку Украины

«Путин считает нас слабыми. Он рассчитывает на то, что предстоящая зима расколет наши общества и единство союзников. Мы должны доказать противоположное», – сказала премьер-министр.

«Ужасы в Буче, Ирпене, а теперь и в Изюме и многих других местах демонстрируют суть российской оккупации. На оккупированных Россией территориях продолжаются человеческие страдания. Мы ощущали это и в Эстонии во время десятилетий советской оккупации», – сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что если решительно не выступить против российской агрессии, ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности. «Все автократические лидеры следят за нашей реакцией на российскую агрессию и за нашей решимостью при защите демократии и свободы», – сказала Каллас.

Поэтому, сказала она, следует продолжать всестороннюю поддержку Украины, а также действие санкций и политическую изоляцию России. «Следует также сделать все для того, чтобы военные преступники понесли заслуженное наказание. Мы должны поддерживать Украину в сборе доказательств и их фиксировании для будущего судебного производства», – сказала Каллас, отметив, что необходимо также заниматься обеспечением своей безопасности.

«Важны как шаги внутри государства, такие как повышение оборонных затрат, так и то, чтобы мы максимально быстро осуществили то, о чем договорились на летнем саммите НАТО в Мадриде», – сказала премьер-министр.