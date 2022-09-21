Накануне президент Эстонии Алар Карис заявил, что отчаяние вынуждает президента России Владимира Путина провести на оккупированных в Украине территориях лжереферендумы.
Карис: отчаяние Путина вынуждает его провести лжереферендумы
Карис: отчаяние Путина вынуждает его провести лжереферендумы
«Это отчаяние Путина вынуждает его провести лжереферендумы. Если бы этот бред был киносценарием, в него было бы невозможно поверить, но это происходит на самом деле!» - написал он в Twitter.
Действующие при поддержке Москвы «сепаратисты» во вторник пообещали 23-27 сентября провести в самопровозглашенных республиках Донбасса референдум о присоединении к России. «Референдумы» также планируется провести на контролируемых российскими войсками территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.
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