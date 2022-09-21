На оккупированных территориях Украины пройдут «референдумы» о присоединении к России. Что это значит?

«Думаю, они из этого исходят, хоть и кричат, что это на самом деле война с НАТО. Но сам Путин об этом не кричит, а законодатель мод, конечно, он. Поэтому, думаю, они исходят из того, что Западу не хочется настоящей Третьей мировой войны и он не будет в нее втягиваться, а они будут продолжать действовать по-хамски, как хотят», - говорит Колесников.

Западные эксперты с этим не соглашаются. «Решение провести "референдумы", наоборот, еще больше консолидирует Запад и приведет к еще большей военной поддержке Украины. Возможно и введение нового пакета санкций, но, вероятно, прорабатываются и другие шаги», - сказал Би-би-си Джон Лоу, эксперт Королевского института международных исследований Chatham House.

По словам Патрика Бери, который верит, что эскалация нужна для «ядерного шантажа», «Запад на это не купится»: «Скорее всего, ответ будет другим: "Если вы примените ядерное оружие, вы нарушите огромное количество норм, и мы ответим на эти действия". Так что это эскалация, да, но не такая серьезная, чтобы взволновать Запад на этом этапе».

Эксперт также уверен, что проведение «референдумов» не скажется на поставках оружия Украине.