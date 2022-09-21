Вчера, 20 сентября, в 21:16 в центр тревоги сообщили, что на улице Тулика в Кристийне автомобиль Toyota сбил на пешеходном переходе 36-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу на медосмотр, передает Elu24.
Фото ⟩ В Кристийне на пешеходном переходе сбили 36-летнего мужчину
В Кристийне на пешеходном переходе сбили 36-летнего мужчину
Водитель Toyota, 63-летний мужчина, был трезв. По словам очевидца, с одной стороны пешеходного перехода не было освещения, что могло ухудшить видимость. Также это ДТП говорит о том, что людям пора уже носить отражатели.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристьяна Лукка, обстоятельства ДТП выясняются. «Безусловно, полиция рекомендует водителям в темное время суток считаться с плохой видимостью, а пешеходам носить отражатели», - прокомментировал он.
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