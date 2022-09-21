Согласно рейтингу политических организаций, популярность Эстонской консервативной народной партии (EKRE) уверенно растет, она догоняет лидирующую Партию реформ.
EKRE набирает популярность и сокращает разрыв с Партией реформ
Согласно последним результатам проводящегося в сотрудничестве НКО «Институт общественных исследований» и фирмы Norstat Eesti еженедельного опроса, Партию реформ поддерживает 31 процент обладающих правом голоса граждан, EKRE 25 процентов, а Центристскую партию 15,5 процента.
За неделю популярность Партии реформ упала на 1,1 процентных пункта, а за последние четыре недели – на 3,5 процентных пункта. Популярность EKRE выросла за неделю на 1,7 процентных пункта, а с конца июля на 5,8 процентных пункта. Находящаяся на третьем месте Центристская партия отстает от EKRE уже на 9,5 процентных пункта — сильнее, чем когда-либо раньше.
Популярность «Ээсти 200» составила 9,7 процента, Социал-демократической партии 7,6 процента, а «Отечества» 7,5 процента. Популярность «Отечества» упала за неделю на один процентный пункт.
Совокупная популярность коалиционных партий составляет 46,1 процента, а оппозиционных 40,5 процента.