EKRE набирает популярность и сокращает разрыв с Партией реформ

За неделю популярность Партии реформ упала на 1,1 процентных пункта, а за последние четыре недели – на 3,5 процентных пункта. Популярность EKRE выросла за неделю на 1,7 процентных пункта, а с конца июля на 5,8 процентных пункта. Находящаяся на третьем месте Центристская партия отстает от EKRE уже на 9,5 процентных пункта — сильнее, чем когда-либо раньше.