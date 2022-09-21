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Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024

rus.postimees.ee
Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024
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Валерий Карпин.
Валерий Карпин. Фото: Alexander Zemlianichenko

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024, сообщает «Чемпионат». Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы. 

«Причина – февральское решение UEFA о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Решение UEFA было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее UEFA отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Отметим, сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.

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