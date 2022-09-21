На этой неделе Департамент по делам образования и молодежи открыл информационно-игровой портал для детей Teeviit Junior.
Департамент по делам образования и молодежи открыл информационно-игровой портал для детей
Портал создан в сотрудничестве с Союзом защиты детей и предназначен для детей 7-12 лет, родителей и специалистов, работающих с молодежью.
Молодежь также принимает участие в сборе и передаче информации. «Для нас важно действовать не только для детей, но и по-настоящему вместе с ними», – пояснила главный редактор Teeviit Трийн Соояэр.
Она также выразила надежду, что это будет площадка, объединяющая разные темы и поколения. «Я считаю, что дети – это не только целевая группа, но и отличные создатели контента, которые могут помочь найти решения проблем, которые их волнуют, а также увидеть и создать благоприятную для детей перспективу», – сказала она.
На странице Teeviit Junior по адресу можно найти новости, загадки, видеоклипы и рекомендации для детей. Также есть отдельный раздел для руководителей. «Определенно стоит следить за нашими страницами в Facebook и Instagram, и как только у вас появится достойная идея, которую можно осветить на детском информационном портале, не стесняйтесь, дайте нам знать», – добавила Соояэр.
«Если на нашем основном портале мы распространяем информацию для молодежи в возрасте от 13 до 26 лет, то Teeviit Junior предназначен для детей младшего возраста. Это среда, в которой безопасная контролируемая информация сочетается с образовательными и интерактивными играми», – сказала главный эксперт по молодежной информации Совета по образованию и молодежи Кайе Пранно, и добавила, что Интернет также предлагает платформу для детского творчества.