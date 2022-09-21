Таллинн планирует реконструировать виадук, расположенный на бульваре Кадака, чтобы заменить находящийся в плохом состоянии мост на новый и повысить безопасность движения для пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Проект будет представлен к обсуждению в рамках виртуальной встречи в четверг, 22 сентября, в 17:30.
Горожанам представят проект реконструкции виадука на бульваре Кадака
«При строительстве нового виадука мы обращаем внимание не только на автотранспорт, но и на расположенные поблизости пешеходно-велосипедные дорожки. Одновременно с новым виадуком планируется построить на участке между улицами Кальда и Тяхеторни пешеходно-велосипедную дорожку шириной 5,5 м. На перекрестке с улицей Кальда запланированы пешеходные переходы, а в начале улицы по краям проезжей части возможно строительство тротуаров. Поскольку на бульваре Кадака преимущественно действует ограничение скорости 40 км/ч, оно также будет действовать и в районе виадука на участке между улицами Кальда и Тяхеторни. На перекрестке Кальда теэ и бульвара Кадака будет установлен светофор», - сказал вице-мэр Владимир Свет.
Старейшина Нымме Кармо Кури отметил, что одна из исходных задач разработки проекта – сохранить свойственную району природную среду в наибольшей степени.
«Пешеходно-велосипедная дорожка будет построена только с одной стороны проезжей части, чтобы сохранить как можно больше деревьев. При расширении дорожного полотна это было бы невозможно, - сказал Кури. - Исходя из тех же расчетов было выбрано место спуска для пешеходов и велосипедистов, которое соединит бульвар Кадака и пешеходно-велосипедную дорожку Китсарёэпа. В качестве одного из решений рассматривалось строительство тоннеля-трубы, но оно было внешне непривлекательным и препятствовало бы движению животных. Новый виадук, согласно проекту, схож с нынешним, но более низкий. С точки зрения местного населения хорошо, что предложения, прозвучавшие в ходе прошлого обсуждения по мере возможности уже учтены», - пояснил старейшина.
Виадук на бульваре Кадака был построен в 1970 году. Целесообразнее снести его и построить новый, соответствующий современным нормам. Одно из важных преимуществ нового решения - относительно не нуждающаяся в уходе и прочная, с долгим сроком службы конструкция, а также светлое и просторное оформление.
Чтобы получить обратную связь от горожан, в апреле этого года в Ныммеской районной управе состоялось открытое обсуждение проекта реконструкции. Усовершенствованный проект и поступивший отклик обсудят с общественностью вновь – виртуальная встреча состоится в четверг, 22 сентября, в 17:30 посредством программы Microsoft Teams. В обсуждении примут участие проектировщик и представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Для участия нужно воспользоваться ссылкой: https://bit.ly/3R3H413