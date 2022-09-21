Президент Украины Владимир Зеленский сегодня ночью отреагировал на сообщение о предстоящем выступлении президента РФ Владимира Путина. Вечером уже было известно, что с 9 до 10 утра среды обращение Владимира Путина покажут по телевидению и говорить он будет о мобилизации.
Владимир Зеленский: мы не проявим слабости!
19 сентября так называемые общественные палаты «ЛНР» и «ДНР» потребовали немедленно инициировать «референдумы» о признании их субъектами Российской Федерации. Во вторник днем в российском информационном пространстве появился анонс, что Путин выступит по поводу частичной мобилизации и проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
В своем обращении, опубликованном в 0:45 в среду, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной и защитники храбро выполняют задачи, которые ставит перед ними командование. «При этом мы все слышим шумные новости из России, которые вызывают много вопросов. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало такого, что не звучало раньше? - задал вопрос президент Украины. - Наши позиции хорошо известны и только это нас и должно интересовать». Он призвал народ Украины оказывать больше поддержки Вооруженным Силам Украины и всем службам, которые восстанавливают территориальную целостность государства. «Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то», - подчеркнул Зеленский.