21 сентября в 4:54 центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в поселке Юуру (волость Рапламаа) открытым огнем горит жилой дом.
В Рапламаа пожар унес жизнь человека
В Рапламаа пожар унес жизнь человека
Когда спасатели прибыли на место происшествия, горел двухэтажный деревянный дом и языки пламени вырывались из-под крыши. Спасатели начали тушить пожар, в то же время защищая от возгорания надворную постройку.
К 6:40 огонь был локализован. На втором этаже спасатели обнаружили тело погибшего. Сейчас работы по тушению продолжают профессиональные спасатели из Рапла, Мярьямаа и Кохила, добровольцы из Кехтна, автоцистерны из Аланси, Кехтна и Куйметса, в тушении пожара также приняла участие команда из Козе.