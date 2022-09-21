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В Рапламаа пожар унес жизнь человека

rus.postimees.ee
В Рапламаа пожар унес жизнь человека
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

21 сентября в 4:54 центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в поселке Юуру (волость Рапламаа) открытым огнем горит жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, горел двухэтажный деревянный дом и языки пламени вырывались из-под крыши. Спасатели начали тушить пожар, в то же время защищая от возгорания надворную постройку.

К 6:40 огонь был локализован. На втором этаже спасатели обнаружили тело погибшего. Сейчас работы по тушению продолжают профессиональные спасатели из Рапла, Мярьямаа и Кохила, добровольцы из Кехтна, автоцистерны из Аланси, Кехтна и Куйметса, в тушении пожара также приняла участие команда из Козе.

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