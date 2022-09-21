На встрече с соотечественниками в Эстонском доме в Нью-Йорке президент Алар Карис призвал всех помочь в создании базы данных о большом бегстве 1944 года, которое организует Институт памяти Эстонии.
Карис: «Многие могут помочь сохранить воспоминания о большом бегстве в 1944-м»
Осенью следующего года исполнится 80 лет со дня, когда десятки тысяч людей бежали из Эстонии на Запад по причине второй советской оккупации, сообщила в среду пресс-секретарь аппарата президента.
«Эстония потеряла примерно пятую часть своего довоенного населения во Второй мировой войне. Это только предположение, потому что невозможно узнать точное число. Такое незнание несправедливо, потому что за этим очень большим количеством потерь стоят конкретные люди и их судьбы», – сказал Карис.
Институт памяти Эстонии, который также пополняет и поддерживает базу данных Мемориала эстонских жертв коммунизма на Маарьямяэ в Таллинне, хочет составить базу данных политических беженцев, покинувших Эстонию во время Второй мировой войны, к годовщине Второй мировой войны и сделать её доступной для исследователей.
«Конечно, для этого используются разные архивы, но очень важен и вклад каждого. Многие из вас или ваших родителей, бабушек и дедушек были вынуждены покинуть родину, но не все уехавшие смогли добраться до другого берега. Тысячи беженцев погибли на пути к свободе. Отправив информацию о своей семье или об известном вам человеке, вы можете внести свой вклад в создание этой базы данных для Эстонского института памяти о тех, кто погиб в пути или пропал без вести», – сказал президент.
База данных, содержащая сведения о беженцах, – живая и постоянно обновляется. Цель – к осени 2024 года открыть первую версию базы данных, которая включает материалы архивов разных стран – Эстонии, Финляндии, Швеции, США, Канады, Австралии – и ваши сообщения.
«Сегодня и сейчас подходящее время и место, чтобы объявить об этой инициативе Института памяти Эстонии. Потому что Эстонские дома во всем мире были именно теми домами свободы, где вдали от родины поддерживалась идея независимости Эстонии, и для этого были предприняты определенные действия. Вы знаете, что такое политическая ссылка и когда важно задокументировать преступления периода оккупации», – обратился Карис к беженцам и их потомкам в Эстонском доме в Нью-Йорке.
Карис как меценат поддерживает инициативу Эстонского института памяти.
Сообщения о своей судьбе, близких или знакомых из числа беженцев Второй мировой войны можно отправлять в Эстонский институт памяти https://mnemosyne.ee/eesti-sojapogenikud-teises-maailmasojas/.