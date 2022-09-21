Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Что будет ждать граждан России, проживающих в Эстонии, если они получат призыв?
МВД Эстонии о мобилизации граждан РФ: препятствовать не будем, но и обратно не ждем
Вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Комуссаар дал понять, что если местные российские граждане захотят отправиться на фронт, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал Коммусаар.
Ситуация на погранпункте в Нарве спокойная
«Ситуация на пограничных пунктах в настоящее время спокойная, – подтвердил начальник Нарвского пограничного пункта Марек Лийва. – С понедельника в Эстонию могут въезжать граждане России, имеющие вид на жительство в Эстонии. Въехать в Эстонию по визе можно только в исключительных случаях, например, для посещения близких родственников или в гуманитарных целях».
С понедельника Департамент полиции и погранохраны не впустил в Эстонию несколько десятков граждан России, в основном – на погранпереходе в Нарве. «Однако в целом информация о новых правилах освещена достаточно хорошо, и нам пока не приходилось массово блокировать въезд в страну» – говорит Лийва.
Мобилизация начинается сегодня
Путин заявил, что было необходимо быстро принять решение, чтобы защитить людей на «освобожденных землях».
«Поэтому я попросил Минобороны дать согласие на частичную мобилизацию», – добавил Путин. Сообщается, что указ уже подписан, и мобилизация начнется сегодня.
По словам Путина, российская армия борется с «коллективным западом» на линии фронта в Украине протяженностью более 1000 километров. Тех, кто находится в запасе, будут призывать. Контракты российских военнослужащих будут продлены на неопределенный срок в рамках частичной мобилизации.
По словам президента РФ, на службу будут призваны те, кто находится в запасе и уже прошел обучение в вооруженных силах.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 тысяч резервистов, при этом он добавил, что студенты не будут мобилизованы. По словам Шойгу, это лишь малая часть ресурсов России. Он также сообщил, что все мобилизованные пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в Украину.
Шойгу также сообщил, что Россия потеряла в Украине 5937 военнослужащих.
Путин во всем винит Запад
«Во имя защиты нашей Родины считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию», – сказал Путин в своем обращении.
По словам Путина, Запад хочет уничтожить Россию и разорвать ее на части. «В своей агрессивной политике против России Запад перешел все границы», – заявил российский президент.
Путин сказал, что он будет использовать все имеющиеся в их распоряжении средства кто пытаются шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В своем телеобращении президент подчеркнул, что готов всеми силами защищать страну и указал. « У России есть современное разрушительное оружие», – сказал он.
Путин также заявил, что Россия полностью поддерживает референдумы о присоединении к Российской Федерации, объявленные в эти выходные в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье. Он обвинил западный мир в развязывании войны против России на Украине в 2014 году.
Выступление Путина ожидалось уже вчера вечером после того, как было объявлено, что в оккупированных Россией областях Украины пройдут так называемые референдумы об объединении регионов с Россией.
Путин вновь повторил заявление о том, что «спецоперация» России на Украине неизбежна и ее цели остаются неизменными. Он повторил, что Киев отказался публично решать проблему Донбасса и заявил о своих «претензиях к ядерному оружию».
По словам Путина, «новое нападение Украины на Донбасс» было неизбежным, за которым последовало бы «нападение на Крым и Россию».
«В связи с этим решение о превентивной военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и останутся неизменными», – заявил президент.