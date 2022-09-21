Эксперт: как залатать дыру в кошельке

Четыре важных финансовых совета, чтобы встретить осень с уверенностью

«Цены на электроэнергию и газ грозят еще больше вырасти в ближайшем будущем, что повлияет на доступность многих товаров и услуг. Самое главное сейчас – подумать о своем финансовом положении и способах сокращения ежемесячных расходов», – подчеркнул Корк.

Проверьте существующие пакеты

Очень умный и сознательный способ сэкономить деньги – пересмотреть различные договоры. Обязательно оцените, все ли ваши договоры или пакеты услуг с провайдером по-прежнему отвечают вашим интересам, или их можно изменить, чтобы сэкономить деньги. «Можно неплохо сэкономить, сравнив различные конкурирующие пакеты и решения», – добавляет Корк.

Откладывайте на черный день

Всегда важно думать о том, что произойдет, если сбудется наихудший сценарий, и деньги в какой-то момент просто закончатся. «Например, заведите отдельный счет, на который вы будете откладывать что-то каждый месяц. Таким образом, вы будете знать, что сможете целенаправленно использовать деньги, когда они вам больше всего понадобятся», – советует Корк.

Рассмотрите решение по отоплению дома

Существует множество способов экономии энергии, начиная от оценки тепловой эффективности вашего дома, замены старых лампочек на энергоэффективные светодиодные лампы и заканчивая такими вариантами, как установка солнечных батарей на крыше.