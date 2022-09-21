По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor Каспара Корка, общий рост цен заставляет людей задуматься о различных шагах, которые помогут им избежать большой дыры в кошельке в холодное время года. По мнению ряда экспертов, предстоящий осенне-зимний период будет сложным в финансовом отношении, и несколько небольших мер по экономии денег могут привести к значительной экономии.
Эксперт: как залатать дыру в кошельке
Четыре важных финансовых совета, чтобы встретить осень с уверенностью
«Цены на электроэнергию и газ грозят еще больше вырасти в ближайшем будущем, что повлияет на доступность многих товаров и услуг. Самое главное сейчас – подумать о своем финансовом положении и способах сокращения ежемесячных расходов», – подчеркнул Корк.
Проверьте существующие пакеты
Очень умный и сознательный способ сэкономить деньги – пересмотреть различные договоры. Обязательно оцените, все ли ваши договоры или пакеты услуг с провайдером по-прежнему отвечают вашим интересам, или их можно изменить, чтобы сэкономить деньги. «Можно неплохо сэкономить, сравнив различные конкурирующие пакеты и решения», – добавляет Корк.
Откладывайте на черный день
Всегда важно думать о том, что произойдет, если сбудется наихудший сценарий, и деньги в какой-то момент просто закончатся. «Например, заведите отдельный счет, на который вы будете откладывать что-то каждый месяц. Таким образом, вы будете знать, что сможете целенаправленно использовать деньги, когда они вам больше всего понадобятся», – советует Корк.
Рассмотрите решение по отоплению дома
Существует множество способов экономии энергии, начиная от оценки тепловой эффективности вашего дома, замены старых лампочек на энергоэффективные светодиодные лампы и заканчивая такими вариантами, как установка солнечных батарей на крыше.
«Повышение энергоэффективности вашего дома – это в любом случае инвестиция, и существуют различные способы ее финансирования. Один из вариантов – взять кредит, но прежде чем это сделать, следует произвести необходимые расчеты и подумать о сроках окупаемости нового энергетического решения и о том, сможете ли вы должным образом обслуживать кредит», – говорит руководитель отдела розничного банкинга Luminor.
Пересмотрите свои потребительские привычки
Одним из советов по экономии денег является пересмотр своих ежедневных привычек. «Подумайте о том, сколько и чего вам на самом деле нужно и как это соотносится с действительностью. Например, если вы платите за ежемесячный абонемент в спортзал, но посещаете его раз в месяц, вероятно, стоит купить разовый абонемент, а не платить ежемесячную плату», – объясняет Корк.
Многие люди также планируют домашние дела в зависимости от стоимости электроэнергии и держат определенные приборы или зарядные устройства включенными в розетку только тогда, когда они действительно используются. «Например, стоит стирать белье, когда цены на электроэнергию самые низкие – небольшая выгода превращается в значительную экономию в течение месяца».