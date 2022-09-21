Кого коснется мобилизация: министр обороны РФ сказал не всю правду

По словам Сергея Шойгу под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит Взгляд слова Шойгу.

Однако, в тексте Указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» нет ни слова о том, что мобилизации подлежат только отслужившие срочную или контрактную службу. В тексте указа нет ни слова о том, что студенты не подлежат призыву. В тексте нет ни слова о том, что призыву не подлежат служащие срочной службы. На самом деле есть только три основания для избежания службы:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военной медкомиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Как известно, приговор суда тоже уже не является препятствием для призыва и сегодня на фронте воюют бывшие заключенные, выпущенные из исправительных учреждений.

Также редакция Rus.Postimees сделала запрос в посольство РФ о том, будут ли призывать граждан России, проживающих в Эстонии временно или постоянно. Пока посольство не представило комментарий, нам предложили подождать. Ответ мы сразу же опубликуем.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ подготовил памятку с перечнем тех, кто подлежит призыву на военную службу, исходя из имеющихся открытых данных и текста Указа Президента РФ.