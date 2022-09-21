В Нью-Йорке в рамках недели открытия Генеральной Ассамблеи ООН, на обсуждении по предотвращению распространения террористического или призывающего к насилию онлайн-контента (Christchurch Call), президент Алар Карис подчеркнул необходимость защиты свободного доступа в интернет и сотрудничества с крупными технологическими компаниями для сдерживания радикализации онлайн-контента.
Карис: «Чтобы обеспечить безопасность и мир, мы должны защитить свободный доступ в интернет»
«Темная дорога, ведущая к насилию, защищена противодействием и бесчисленными обстоятельствами, которые делают борьбу с терроризмом крайне трудной», – сказал президент Карис.
При этом он считает, что в борьбе с терроризмом нельзя ограничивать основные потребности граждан, а Эстония относит доступ в интернет к основным правам человека.
«Антитеррористическое регулирование не может стать оружием, которое обычно используется автократическими режимами для подавления свободы слова и цензуры. Наш долг – обеспечивать безопасность и мир, защищая при этом свободу», – сказал Карис.
«Обеспечение благополучия людей – одно из первых важнейший действий, если мы хотим избежать враждебного экстремизма. При этом важно сохранить доступ к фактографической информации, которая помогает ориентироваться в информационно насыщенном мире», – сказал глава государства. Он также подчеркнул необходимость уделять особое внимание молодежи, одним из основных каналов коммуникации которой является Интернет.
Президент Карис также отметил влияние алгоритмов на виртуальные функции: «Алгоритмы предназначены для распространения самого провокационного контента и, к сожалению, это часто включает в себя и отражение более темных сторон человеческой натуры», – сказал Карис, добавив, что считает важным остановить такой искусственный и опасный способ потребления информации путем повышения осведомленности.
Поэтому глава эстонского государства подчеркнул необходимость – в целях способствования усилий по сдерживанию радикализации онлайн-контента – поиска путей сотрудничества с крупными технологическими компаниями.
«Сотрудничество с демократическими правительствами необходимо для сохранения здорового баланса между правилами и либеральной рыночной экономикой при соблюдении прав человека», – сказал Карис.
В дискуссии лидеров в Нью-Йорке приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и ряд других глав государств Европы и других стран мира. На встрече также присутствовали представители крупных международных компаний, таких как Meta, Microsoft, Mega, Amazon, Twitter и Google и многих других.
Целью инициативы (Christchurch Call) Франции и Новой Зеландии является сотрудничество между государством и технологическим сектором для предотвращения распространения террористической или насильственной информации. Инициатива возникла после теракта в Новой Зеландии, совершенном в марте 2019 года в двух мечетях в Крайстчерче, когда злоумышленник транслировал происходящее в прямом эфире.