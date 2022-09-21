Карис: «Чтобы обеспечить безопасность и мир, мы должны защитить свободный доступ в интернет»

«Темная дорога, ведущая к насилию, защищена противодействием и бесчисленными обстоятельствами, которые делают борьбу с терроризмом крайне трудной», – сказал президент Карис.

При этом он считает, что в борьбе с терроризмом нельзя ограничивать основные потребности граждан, а Эстония относит доступ в интернет к основным правам человека.

«Антитеррористическое регулирование не может стать оружием, которое обычно используется автократическими режимами для подавления свободы слова и цензуры. Наш долг – обеспечивать безопасность и мир, защищая при этом свободу», – сказал Карис.

«Обеспечение благополучия людей – одно из первых важнейший действий, если мы хотим избежать враждебного экстремизма. При этом важно сохранить доступ к фактографической информации, которая помогает ориентироваться в информационно насыщенном мире», – сказал глава государства. Он также подчеркнул необходимость уделять особое внимание молодежи, одним из основных каналов коммуникации которой является Интернет.

Президент Карис также отметил влияние алгоритмов на виртуальные функции: «Алгоритмы предназначены для распространения самого провокационного контента и, к сожалению, это часто включает в себя и отражение более темных сторон человеческой натуры», – сказал Карис, добавив, что считает важным остановить такой искусственный и опасный способ потребления информации путем повышения осведомленности.

Поэтому глава эстонского государства подчеркнул необходимость – в целях способствования усилий по сдерживанию радикализации онлайн-контента – поиска путей сотрудничества с крупными технологическими компаниями.