Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм отметил в среду, что представленные Россией причины для объявления частичной мобилизации являются очевидной чушью и что реальной причиной является паническое желание найти живую силу для линии фронта в Украине протяженностью около тысячи километров, в то же время, непосредственная военная угроза для Эстонии не возросла.
Силы обороны Эстонии: это логичный шаг для России, поскольку у них проблемы
По словам Пальма, сообщение о провозглашении частичной мобилизации – это достаточно важное событие, чтобы его немедленно обсудить. «Мы недостаточно об этом знаем, это нужно сразу же отметить. Пока известно только об официальном приказе о проведении частичной мобилизации», – сказал Пальм и добавил, что содержание приказа достаточно стандартное.
В качестве объема мобилизации называли цифры в 300 000 – 330 000 человек. «Если прочитать текст решения и послушать речь Путина, то людей планируют забирать в соответствии со специальностями. Возрастные группы – 18-65 лет. В то же время, не назывались конкретные регионы или специальности», – сказал Пальм.
По его словам, примечательно, что мобилизация объявлена в пользу не только вооруженных сил, но и силовых структур. Это значит, что может пройти также мобилизация в Национальную гвардию России.
По словам Пальма, есть данные, что в некоторых регионах введен как минимум частичный запрет на выезд для мужчин в возрасте 18-65 лет, что примечательно.
По словам Пальма, российская мобилизация существенно отличается от эстонской. «Там ведут учет по месту жительства людей и даже если где-то и есть списки состава подразделений, людей туда вносят по месту жительства и они раньше не встречались с другими членами подразделения», – пояснил он.
«Мы видели в России учения, где за месяц или два успевают только сформировать взвод, то есть созвать подразделения размером около 100 человек», – сказал Пальм.
В качестве трагикомической детали, по словам Пальма, можно отметить, что мобилизация не распространяется на людей с судимостью. В то же время, практика показала, что до сих пор свежие силы для украинского фронта искали именно в тюрьмах.
По словам Пальма, Россия попытается провести мобилизацию прежде всего в регионах, отдаленных от центров, то есть не хочет действовать в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.
«Путин заявил, что мобилизация нужна, чтобы защитить Россию. Это, разумеется, полная чушь, никто на Россию не нападает», – сказал Пальм и добавил, что очевидная цель России заключается в том, чтобы отправить дополнительную живую силу в Украину на линию фронта протяженностью около тысячи километров.
По словам Пальма, Эстония разрабатывает пакет реакции, он вскоре окажется на столе у министра обороны. «Непосредственная военная угроза для Эстонии не возросла, но ни в коем случае не следует умалять значение сделанного Россией шага», – сказал Пальм.