Силы обороны Эстонии: это логичный шаг для России, поскольку у них проблемы

По словам Пальма, сообщение о провозглашении частичной мобилизации – это достаточно важное событие, чтобы его немедленно обсудить. «Мы недостаточно об этом знаем, это нужно сразу же отметить. Пока известно только об официальном приказе о проведении частичной мобилизации», – сказал Пальм и добавил, что содержание приказа достаточно стандартное.

В качестве объема мобилизации называли цифры в 300 000 – 330 000 человек. «Если прочитать текст решения и послушать речь Путина, то людей планируют забирать в соответствии со специальностями. Возрастные группы – 18-65 лет. В то же время, не назывались конкретные регионы или специальности», – сказал Пальм.

По его словам, примечательно, что мобилизация объявлена в пользу не только вооруженных сил, но и силовых структур. Это значит, что может пройти также мобилизация в Национальную гвардию России.

По словам Пальма, есть данные, что в некоторых регионах введен как минимум частичный запрет на выезд для мужчин в возрасте 18-65 лет, что примечательно.

По словам Пальма, российская мобилизация существенно отличается от эстонской. «Там ведут учет по месту жительства людей и даже если где-то и есть списки состава подразделений, людей туда вносят по месту жительства и они раньше не встречались с другими членами подразделения», – пояснил он.