В вопросе экспресс-тестирования жители Эстонии делятся на два лагеря

Значительно больше, чем остальные поддерживают экспресс-тестирование респонденты в возрасте 20-29 лет, люди с высшим образованием, руководители компаний и ведущие специалисты. Даже в случае возможного контакта с группой риска 43% не стали бы делать экспресс-тест, среди них значительно больше неэстонцев (48%).

По словам провизора Кирсти Вихермяэ, ясно, что государство взяло курс на преодоление будущей коронной волны без масштабных ограничений, поэтому большая ответственность теперь лежит на самих людях.

«Поскольку распространяющийся в настоящее время штамм коронавируса вызывает множество бессимптомных заболеваний, очень важно, чтобы люди чувствовали свою ответственность за других членов общества, которые по каким-либо причинам не могут сделать себе прививку или для которых заражение коронавирусом может быть опасным для жизни», – подчеркнула Вихермяэ.

По словам Харри Пейкера, бизнес-менеджера компании Selfdiagnostics, занимающейся разработкой и производством медицинских устройств, доверие к экспресс-тестам на антигены среди людей повышается, и это также находит отражение в исследованиях. При покупке экспресс-теста самым важным фактором является не его цена, а надежность и точность теста (40%). Впрочем, женщины и неэстонцы чаще обращают внимание на низкую цену (33%).

«Недавний опрос клиентов интернет-магазина tervisetestid.ee также подтвердил, что почти для 60% покупателей самым важным фактором при выборе теста является его чувствительность и точность. Кроме того, почти 70% респондентов интернет-магазина выступают за регулярное тестирование в школах, на рабочих местах и ​​перед выходом на работу или мероприятия и считают результаты экспресс-тестов достоверными», — прокомментировал Пейкер.