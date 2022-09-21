Опрос жителей Эстонии, проведенный Turu-uuringute AS в августе, показал, что 38% людей в пик сезона заражения короновирусом готовы тестировать себя перед посещением мероприятия или перед возможным контактом с группой риска, а 43% – нет. С ответом не смогли определиться 19%, или пятая часть респондентов.
В вопросе экспресс-тестирования жители Эстонии делятся на два лагеря
Значительно больше, чем остальные поддерживают экспресс-тестирование респонденты в возрасте 20-29 лет, люди с высшим образованием, руководители компаний и ведущие специалисты. Даже в случае возможного контакта с группой риска 43% не стали бы делать экспресс-тест, среди них значительно больше неэстонцев (48%).
По словам провизора Кирсти Вихермяэ, ясно, что государство взяло курс на преодоление будущей коронной волны без масштабных ограничений, поэтому большая ответственность теперь лежит на самих людях.
«Поскольку распространяющийся в настоящее время штамм коронавируса вызывает множество бессимптомных заболеваний, очень важно, чтобы люди чувствовали свою ответственность за других членов общества, которые по каким-либо причинам не могут сделать себе прививку или для которых заражение коронавирусом может быть опасным для жизни», – подчеркнула Вихермяэ.
По словам Харри Пейкера, бизнес-менеджера компании Selfdiagnostics, занимающейся разработкой и производством медицинских устройств, доверие к экспресс-тестам на антигены среди людей повышается, и это также находит отражение в исследованиях. При покупке экспресс-теста самым важным фактором является не его цена, а надежность и точность теста (40%). Впрочем, женщины и неэстонцы чаще обращают внимание на низкую цену (33%).
«Недавний опрос клиентов интернет-магазина tervisetestid.ee также подтвердил, что почти для 60% покупателей самым важным фактором при выборе теста является его чувствительность и точность. Кроме того, почти 70% респондентов интернет-магазина выступают за регулярное тестирование в школах, на рабочих местах и перед выходом на работу или мероприятия и считают результаты экспресс-тестов достоверными», — прокомментировал Пейкер.
Почти две трети (63%) жителей Эстонии приобрели экспресс-тест на антиген Covid, и среди них процент готовности пройти экспресс-тест значительно выше (47%). При этом 55% людей, не купивших тест, не хотят себя тестировать, даже зная, что их ждет встреча с людьми, относящимися к группе риска.