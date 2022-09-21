Объявленная Путиным частичная мобилизация обрушила российские рынки

Российские рынки отреагировали на введение частичной мобилизации в России сильным обвалом. Они падают второй день подряд – такое в последний раз было в феврале, после нападения России на Украину и начала войны.

К 10:43 по московскому времени индекс Мосбиржи обвалился более чем на 4 процента, а индекс РТС – на 5 процентов.

Даже рубль, до этого упорно державшийся, несмотря на ожидания мобилизации, начал дешеветь. Курс доллара с утра вырос на 1,4 рубля до 62 рублей за доллар, а курс евро подорожал на почти 80 копеек до 61,4 рубля. Затем рубль начал отыгрывать потери и уже к 10:40 вновь начал укрепляться к евро.

Накануне российские рынки тоже падали - уже тогда ждали мобилизации, а власти самопровозглашенных ДНР, ЛНР и частично оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей объявили о готовящихся «референдумах» о присоединении к России. Индекс Мосбиржи по итогам вторника упал более чем на 8 процентов.

Аналитики напрямую связывают обвал котировок с «новостями политического характера» и ростом «геополитических рисков».

«Индекс Мосбиржи, судя по всему, направляется в область минимумов за последние годы», – пишут авторы экономического блога MMI.