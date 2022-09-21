Российские рынки отреагировали на введение частичной мобилизации в России серьезным обвалом. Они падают второй день подряд: в последний раз такое было в феврале, после нападения России на Украину.
Объявленная Путиным частичная мобилизация обрушила российские рынки
Российские рынки отреагировали на введение частичной мобилизации в России сильным обвалом. Они падают второй день подряд – такое в последний раз было в феврале, после нападения России на Украину и начала войны.
К 10:43 по московскому времени индекс Мосбиржи обвалился более чем на 4 процента, а индекс РТС – на 5 процентов.
Даже рубль, до этого упорно державшийся, несмотря на ожидания мобилизации, начал дешеветь. Курс доллара с утра вырос на 1,4 рубля до 62 рублей за доллар, а курс евро подорожал на почти 80 копеек до 61,4 рубля. Затем рубль начал отыгрывать потери и уже к 10:40 вновь начал укрепляться к евро.
Накануне российские рынки тоже падали - уже тогда ждали мобилизации, а власти самопровозглашенных ДНР, ЛНР и частично оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей объявили о готовящихся «референдумах» о присоединении к России. Индекс Мосбиржи по итогам вторника упал более чем на 8 процентов.
Аналитики напрямую связывают обвал котировок с «новостями политического характера» и ростом «геополитических рисков».
«Индекс Мосбиржи, судя по всему, направляется в область минимумов за последние годы», – пишут авторы экономического блога MMI.
Российские рынки в последние месяцы были достаточно стабильными, несмотря на продолжающуюся уже более полугода войну в Украине и введенные против России санкции. Во многом это было связано с уходом иностранных инвесторов или введенными российскими властями ограничениями в их адрес.
Мобилизация спровоцировала очередную волну падения рынков. Скорее всего, это связано со страхом за то, как это скажется на экономике страны, которая и так находится не в самой хорошей форме.
Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си:
«Пока большинство прогнозов говорят о том, что кризис будет достаточно продолжительным, но не очень резким. Последствия торговых санкций будут заметны лишь в отдаленной перспективе – когда усугубится отставание России от других стран мира в технологическом плане.
Мобилизация может сильно изменить эти прогнозы. Фактически часть населения уйдет на войну – это значит, что они не будет ни работать, ни тратить деньги. Следовательно, упадет выпуск и потребление.
Работа компаний также будет переориентирована на военные нужды, а значит выпуск "гражданских" товаров и инвестиции в собственное развитие будут сильно сокращены.
Фактически кризис, который мог бы быть плавным и затяжным, может в результате превратиться в глубокое падение с медленным восстановлением. Это и может пугать инвесторов».