Скончался легендарный эстонский легкоатлет

Родившийся 29 мая 1933 года Валлманн в 1949 году присоединился к ученикам Виктора Вайксаара («Динамо»), а в 1950-51 гг. установил юношеские рекорды СССР. В 1957 году он тренировался под руководством Ханса Тормира. Занял 12-е место на чемпионате Европы 1958 года и 7-е место на Международных юношеских играх 1955 года. На чемпионатах СССР он завоевал серебро в 1958 и 1959 годах и три бронзы в 1955-1957 годах. В период с 1951 по 1964 годы он шесть раз становился чемпионом Эстонии.

В 1955 году Валлманн много раз побил довоенный эстонский рекорд Густава Зуле и с результатом 77,90 пробился в первую десятку мирового рейтинга всех времен. В период 1955-1960 гг. он пять раз улучшал рекорд Эстонии, доведя его до 82,26. Входил в первую десятку мирового рейтинга четыре сезона (1955 и 1958-1960).

Валлманн четырежды был членом сборной СССР и 29 раз входил в состав сборной Эстонии. В 1964 году он стал тренером по метанию копья сборной СССР. С 1965 по 1971 год он был преподавателем факультета физкультуры Таллиннского педагогического института, с 1971 по 1974 год был заместителем директора Таллиннской специальной школы-интерната, а с 1974 по 2009 год он был директором Таллиннской школы легкой атлетики «Калев».