Комиссия по иностранным делам обсудит отношения между Эстонией и Азией в будущем

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, слушания по азиатской стратегии начались в комиссии уже более десяти лет назад. На основании этих слушаний в 2012 году был подготовлен доклад «Возможности и интересы Эстонии в Азии до 2025 г.».

«В течение многих лет обсуждение отношений с Азией было одним из приоритетных направлений комиссии по иностранным делам. Тогда, инициируя обсуждение, мы планировали привлечь внимание к развитию Азии и связанным с ним возможностям, чтобы в Эстонии возник к ним интерес. Представленный сегодня доклад о будущих отношениях между Эстонией и Азией подтверждает, что сотрудничество в рамках научной сферы и соответствующих учреждений успешно стартовало и заложило хорошую основу для дальнейших политических решений. В продолжение успешного сотрудничества в ближайшее время важно провести еще более точные исследования», – сказал он и заверил, что комиссия продолжает следить за связанными с Азией вопросами.

Доклад о будущих отношениях между Эстонией и Азией был подготовлен по заказу Министерства иностранных дел в сотрудничестве ученых Тартуского университета, Таллиннского технического университета, Estonian Business School и Академии внутренней обороны. В нем принимали участие представители различных областей знаний. В докладе анализируются изменения, которые могут повлиять на Эстонию и на ее сотрудничество и отношения со странами Азии в 2022–2030 гг.