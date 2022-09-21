ЭКСПЕРТ ⟩ Мобилизация может провалиться и вызвать драматические изменения

Сегодня утром это число по данным Украины было 55 000. Понятное дело, РФ пытается показать, что у них маленькие потери, чтобы сохранить моральную составляющую в своих войсках. С другой стороны, возникает резонный вопрос: если потери такие маленькие, как они утверждают, то зачем мобилизовывать дополнительно 300 000?

– И здесь возникает, конечно, еще вопрос о моральной составляющей. Готово ли российское общество массово жертвовать своими гражданами ради военной цели Кремля? Например, теперь уже бывший руководитель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова говорит, что, скорее всего, будут золотые военкоматы. В них те призывники, у которых есть деньги или знакомства, смогут откупиться. В течение всего дня к нам в редакцию rus.Postimees приходят весточки от людей, которые находятся в основном в Петербурге и Москве, о том, что россияне сейчас продумывают планы, как скрыться, как переехать в деревню, как выехать из России, например, в Армению, в Турцию или в Киргизию. Видимо, жители двух крупнейших мегаполисов каким-то образом стараются избежать мобилизации. Но мы не знаем, что происходит в малых городах, в провинциях. Веришь ли ты в то, что 300 000 человек будет набрать легко, с точки зрения желания населения?