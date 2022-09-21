ЭКСПЕРТ ⟩ Мобилизация может провалиться и вызвать драматические изменения

Сегодня утром это число по данным Украины было 55 000. Понятное дело, РФ пытается показать, что у них маленькие потери, чтобы сохранить моральную составляющую в своих войсках. С другой стороны, возникает резонный вопрос: если потери такие маленькие, как они утверждают, то зачем мобилизовывать дополнительно 300 000?
– И здесь возникает, конечно, еще вопрос о моральной составляющей. Готово ли российское общество массово жертвовать своими гражданами ради военной цели Кремля? Например, теперь уже бывший руководитель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова говорит, что, скорее всего, будут золотые военкоматы. В них те призывники, у которых есть деньги или знакомства, смогут откупиться. В течение всего дня к нам в редакцию rus.Postimees приходят весточки от людей, которые находятся в основном в Петербурге и Москве, о том, что россияне сейчас продумывают планы, как скрыться, как переехать в деревню, как выехать из России, например, в Армению, в Турцию или в Киргизию. Видимо, жители двух крупнейших мегаполисов каким-то образом стараются избежать мобилизации. Но мы не знаем, что происходит в малых городах, в провинциях. Веришь ли ты в то, что 300 000 человек будет набрать легко, с точки зрения желания населения?
– Глядя на первую реакцию населения, по крайней мере, на основе того, что опубликовано в телеграмм каналах, видно, что для многих это все-таки стало шоком. Я хотел бы вернуться к более глобальной теме, которую обсуждали последние полгода. Так называемое «общественное соглашение» в России. Ведь до сих пор было так, что война идет только по телевизору для обычного обывателя в России. Вечером смотришь, как тебе генералы докладывают о неистовых победах в Украине, переключаешь каналы у себя на диване, и вроде бы, все хорошо. С объявлением частичной мобилизации, грубо говоря, эта армия постучится к тебе непосредственно в дверь. И как реагирует теперь этот гражданин, который в принципе воспринимал всю эту «специальную операцию» как action по телевизору, где ему путинская власть рассказывала, как мы встаем с колен, боремся с НАТО, Западом и т.д. Конечно, простой обыватель, который вчера вечером, ложась спать, не собирался утром бежать в военкомат, хватать оружие и идти в Украину, чтобы защищать какие-то якобы русские территории, шокирован.