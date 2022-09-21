Студия Postimees: удастся ли России мобилизовать 300 тысяч человек и угрожает ли это Эстонии?

Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением и объявил о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что подписал указ. Решение о мобилизации начинает действовать уже в среду.

Путин повторил обычную для него ложь: «Политика запугивания, террора, насилия принимает все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях (...) не хотят оказаться под игом неонацистского режима», – сказал Путин.

«У нас огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов. Фронт – это более 1000 км. То, что сзади, надо закреплять и контролировать. Для этого и есть частичная мобилизация. Призваны будут 300 тысяч резервистов», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.