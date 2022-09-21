В студии Postimees офицер Сил обороны в запасе и эксперт по стратегической коммуникации Игорь Ляпин. Сможет ли Россия поставить под ружье заявленные 300 000 человек? Каковы последствия этого шага для российского государства? Может ли война перекинуться на другие регионы? Справится ли Украина с частично мобилизованной армией РФ и как ответит Запад? Смотрите передачу в записи!
Студия Postimees: удастся ли России мобилизовать 300 тысяч человек и угрожает ли это Эстонии?
Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением и объявил о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что подписал указ. Решение о мобилизации начинает действовать уже в среду.
Путин повторил обычную для него ложь: «Политика запугивания, террора, насилия принимает все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях (...) не хотят оказаться под игом неонацистского режима», – сказал Путин.
«У нас огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов. Фронт – это более 1000 км. То, что сзади, надо закреплять и контролировать. Для этого и есть частичная мобилизация. Призваны будут 300 тысяч резервистов», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Волнение в российском обществе нарастает. Источники Rus.Postimees говорят, что люди собираются прятаться или бежать за границу.