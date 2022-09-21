Студия Postimees в 14:00: угрожает ли российская мобилизация Эстонии и выстоит ли Украина?

В студии Postimees офицер Сил обороны в запасе и эксперт по стратегической коммуникации Игорь Ляпин. Сможет ли Россия поставить под ружье заявленные 300 000 человек? Каковы последствия этого шага для российского государства? Может ли война перекинуться на другие регионы? Справится ли Украина с частично мобилизованной армией РФ и как ответит Запад? Смотрите в 14:00 в прямом эфире или потом в записи!