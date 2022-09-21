Рассматривается проект внесения изменений в Закон об отходах

Председатель комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя пояснил, что речь идет о решении масштабной проблемы. «Цель поправок – сократить влияние одноразовых пластиковых изделий на окружающую среду, в особенности на водную среду, и на здоровье человека, а также поддержать переход на экономику замкнутого цикла, в которой используются инновационные и бережливые бизнес-модели, изделия и материалы», – пояснил Метсоя.

«Ключевым фактором для решения проблемы является применение системы сортировки отходов. Для этого необходимо установить отдельные требования по сбору пластиковой упаковки для продуктов питания и питьевых стаканов», – сказал Метсоя.

Он добавил, что поправки, следующие из соответствующей директивы ЕС, касаются ограничений при выпуске на рынок одноразовых пластиковых изделий, их маркировки, сокращения их использования, расширенной ответственности производителя, повышения информированности потребителя, сортировки отходов и требований к дизайну продукции.

Согласно законопроекту, будет запрещена продажа как одноразовых пластиковых изделий, так и изделий из пластика, разлагающегося под воздействием окислителей. Запрет распространяется на ватные палочки, столовые приборы, тарелки, трубочки для питья, палочки для смешивания напитков, палочки для воздушных шаров, упаковку из пенополистирола для еды и напитков и стаканчики для питья.

Заместитель председателя комиссии Мерри Аарт отметила, что законопроект включает в себя также и меры по информированию потребителей, для того чтобы мотивировать людей проявить ответственность и сократить количество отходов из одноразовых пластиковых изделий.

«Продуманное повторное использование – это одна из возможностей по сокращению отходов», – сказала Аарт. По ее словам, в ходе производства по проекту важно сотрудничать с представителями пищевой промышленности. «По мнению членов комиссии, в ходе производства необходимо подробно обсудить введение ограничений с причастными предприятиями», – сказала Аарт.

Законопроект призван сократить использование одноразовой пластиковой упаковки для продуктов питания и питьевых стаканов к 2026 году. Например, с 1 января 2024 года на общественных мероприятиях разрешено подавать еду и напитки только в упаковке многоразового использования. Столовые приборы также должны быть многоразовыми. К 2029 году стоит цель повысить объем сортированных одноразовых пластиковых бутылок до 90 % от их общего веса.