Эстония вновь ищет лучшее деревянное строение

Организатор конкурса и консультант Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Эрик Конзе отметил, что дерево обладает рядом очень хороших качеств: оно легкое и прочное, и в то же время экологически чистое и безопасное для человека. «Помимо заботы о собственном здоровье, мы также должны думать о сохранении природы, и главная цель инициативы — предпринять шаги к обеспечению углеродной нейтральности в строительном секторе», — сказал Конзе. Он добавил, что хотя Эстония уже является мировым лидером по использованию древесины в строительном секторе, нам все еще нужна дополнительная мотивация для применения этого материала.

Исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья сказал, что если в первые годы проведения конкурса мы в основном наслаждались современной архитектурой и запоминающимся дизайном, то теперь мы все чаще видим в конкурсных работах умные и сберегающие природу решения. «Все чаще ключевыми словами, проходящими через весь конкурс, становятся инновации в области древесины и принципы устойчивого развития, что свидетельствует об изобретательности наших инженеров и будущем направлении строительного сектора», — сказал Вялья.

Конкурс проводится по четырем номинациям. Победители будут награждены двумя билетами на конференцию по деревянной архитектуре, которая состоится в Австрии, Инсбруке. Предусмотрены специальные премии за лучший клееный брус, интерьер и фасад в размере 1000 евро. Журнал «Moodne Kodu» также вручит награду народному любимцу.

Лучшее деревянное строение будет определено шестью экспертами. В состав жюри входят архитектор и профессор Вероника Валк; победитель конкурса прошлого года архитектор Тармо Стёэр; дизайнер интерьеров студии Miu Кард Стубби; эксперт исследовательской группы TalTech по изучению зданий с нулевым потреблением энергии, инженер-строитель Виллу Кукк, инженер-строитель и архитектор строительной компании Pinered OÜ Мартин Варвас, и инженер-строитель компании OÜ Combicon и член Союза инженеров Каупо Койтла.

Конкурс является открытым, и как компании, так и частные лица приглашаются представить свои строения до 7 октября. Оценке подлежат здания и сооружения, строительство которых будет завершено не позднее 7 октября этого года и которые ранее не представлялись на конкурс «Деревянное строение года».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, которую можно найти на сайте Puuinfo.