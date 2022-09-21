Анетт Контавейт выступит на Tallinn Open, находясь уже не в первой тройке лидеров

В ходе парадоксального стечения обстоятельств, она выпадает из тройки лидеров именно в понедельник, когда в Тонди начнется основной турнир. Причина кроется в том, что год назад она выиграла турнир в Остраве, что принесло в ее копилку 470 баллов. Но на следующей недели они исчезнут из рейтинговой таблицы.

На этой неделе Анетт не играет ни на одном из турниров, а лишь готовится к домашнему. Тем самым она опускается на следующую позицию после испанки Паулы Бадоса. У Паулы сейчас 4300, у Контавейт 3980 баллов. У испанки также исчезнет часть набранных очков, но она получит новые, заработанные на турнире в Токио.

Первое место в рейтинговой таблице у Иги Свентек (10 365 баллов) и Онс Жабер (5090).