Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выступит на следующей неделе на проводящемся впервые в Таллинне теннисном турнире WTA 250. Но на корт она выйдет, уже не входя в число трех лучших теннисисток мира.
Анетт Контавейт выступит на Tallinn Open, находясь уже не в первой тройке лидеров
В ходе парадоксального стечения обстоятельств, она выпадает из тройки лидеров именно в понедельник, когда в Тонди начнется основной турнир. Причина кроется в том, что год назад она выиграла турнир в Остраве, что принесло в ее копилку 470 баллов. Но на следующей недели они исчезнут из рейтинговой таблицы.
На этой неделе Анетт не играет ни на одном из турниров, а лишь готовится к домашнему. Тем самым она опускается на следующую позицию после испанки Паулы Бадоса. У Паулы сейчас 4300, у Контавейт 3980 баллов. У испанки также исчезнет часть набранных очков, но она получит новые, заработанные на турнире в Токио.
Первое место в рейтинговой таблице у Иги Свентек (10 365 баллов) и Онс Жабер (5090).
Жизнь Контавейт еще более осложнится в октябре, поскольку в том же месяце прошлого года она заработала много очков как выходом в четвертьфинал на турнире Индиан-Уэллс, так и заняв первые места в Москве и Клуж-Напоке.