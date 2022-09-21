Министр обороны Ханно Певкур заявил, что жители Эстонии не должны переживать из-за объявленной в России частичной мобилизации. В то же время, правительство следит за ситуацией, чтобы быть готовым к следующим шагам Кремля.
Певкур: мы готовы и к следующим шагам России
Певкур: мы готовы и к следующим шагам России
По словам министра обороны Ханно Певкура, объявленная Россией частичная мобилизация показывает, что Россия, развернувшая войну с Украиной, находится в затруднительном положении. Он считает, что главная цель частичной мобилизации – восполнить потери, так как у россиян слишком много раненых и убитых солдат.
Министр обороны добавил, что Эстония следит за ситуацией: «Помимо мониторинга и сбора разведданных, мы должны быть готовы и к некоторым последующим шагам, но это мы постараемся обсудить сегодня в Министерстве обороны и завтра в правительстве».
Певкур подтвердил, что жители Эстонии не должны бояться – Эстония защищена и находиться здесь безопасно.
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