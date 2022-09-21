Певкур: мы готовы и к следующим шагам России

По словам министра обороны Ханно Певкура, объявленная Россией частичная мобилизация показывает, что Россия, развернувшая войну с Украиной, находится в затруднительном положении. Он считает, что главная цель частичной мобилизации – восполнить потери, так как у россиян слишком много раненых и убитых солдат.

Министр обороны добавил, что Эстония следит за ситуацией: «Помимо мониторинга и сбора разведданных, мы должны быть готовы и к некоторым последующим шагам, но это мы постараемся обсудить сегодня в Министерстве обороны и завтра в правительстве».