Президент Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что сейчас серии не нужно расширяться и десяти команд вполне достаточно для полноценного чемпионата, пишет sport.ua.
«Десять команд - достаточно». Ф-1 не планирует расширение чемпионата
«Десять команд - достаточно». Ф-1 не планирует расширение чемпионата
«Всегда нужно искать баланс. И всегда есть лимит. Сейчас нынешнего числа команд вполне достаточно, нет необходимости в новых участниках. Я не говорю, что этого никогда не случится, но пока мы ничего такого не планируем», - сказал Доменикали.
Ранее стало известно и приходе в Ф-1 компании Ауди, однако она будет заниматься производством двигателей.