«Десять команд - достаточно». Ф-1 не планирует расширение чемпионата

«Всегда нужно искать баланс. И всегда есть лимит. Сейчас нынешнего числа команд вполне достаточно, нет необходимости в новых участниках. Я не говорю, что этого никогда не случится, но пока мы ничего такого не планируем», - сказал Доменикали.