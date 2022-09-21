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«Десять команд - достаточно». Ф-1 не планирует расширение чемпионата

rus.postimees.ee
«Десять команд - достаточно». Ф-1 не планирует расширение чемпионата
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Формула 1, болельщики феррари.
Формула 1, болельщики феррари. Фото: Federico Basile / IPA / ipa-agen

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что сейчас серии не нужно расширяться и десяти команд вполне достаточно для полноценного чемпионата, пишет sport.ua

«Всегда нужно искать баланс. И всегда есть лимит. Сейчас нынешнего числа команд вполне достаточно, нет необходимости в новых участниках. Я не говорю, что этого никогда не случится, но пока мы ничего такого не планируем», - сказал Доменикали.

Ранее стало известно и приходе в Ф-1 компании Ауди, однако она будет заниматься производством двигателей.

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