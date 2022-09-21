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Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам

rus.postimees.ee
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter. Об этом пишет RUS TVNET.

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды визы гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», – написал в своем сообщении министр.

Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду Путин.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.

По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.

Напомним, с 19 сентября вступили в силу ограничения, введенные Кабинетом министров, на въезд в Латвию граждан России – обладателей краткосрочных шенгенских виз – по несущественным причинам, таким, как туризм и отдых.

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