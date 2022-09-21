Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter. Об этом пишет RUS TVNET.
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды визы гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», – написал в своем сообщении министр.
Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду Путин.
По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.
По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.
Напомним, с 19 сентября вступили в силу ограничения, введенные Кабинетом министров, на въезд в Латвию граждан России – обладателей краткосрочных шенгенских виз – по несущественным причинам, таким, как туризм и отдых.