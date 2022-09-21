Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды визы гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», – написал в своем сообщении министр.

Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду Путин.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.

По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.