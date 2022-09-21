СКРИНЫ ⟩ Мобилизация началась: москвичи и жители Петербурга показывают свои повестки

Российский правозащитник Павел Чиков, который занимается правами военнослужащих, сегодня разместил в своем Telegram-канале копии повесток, которые получили жители Красносельского района Санкт-Петербурга и Кузьминского района Москвы. По его данным, повестки в Москве стали массово получать в том числе медики.

Как известно, вчера Госдума экстренно внесла дополнения в Уголовный кодекс России, согласно которым введены наказания за отказ воевать, сдачу в плен, дезертирство и другие преступления во время войны. Отягчающим обстоятельством становится совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». В соответствии с поправками, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы до трех лет. А в случае наступления тяжких последствий – до 10-ти лет.