В Таллинне продолжается сбор идей для народного бюджета

Проект столичного народного бюджета проводится уже в третий раз.

«Проекты, победившие в ходе голосования по народному бюджету 2021 года, уже реализованы или находятся в стадии завершения – это обусловлено тем, что несколько проектов оказались более масштабными, чем предполагалось, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Все проекты-победители народного бюджета 2022 года также находятся в работе. Поступающие от горожан идеи позволят воплотить в жизнь проекты, которые сделают городское пространство уютным, комфортным и безопасным, а также расширят возможности для проведения времени на свежем воздухе. Благодаря народному бюджету каждый житель города получит возможность улучшить городскую среду, а также наблюдать за тем, как идея воплощается в жизнь».

Жители Таллинна могут представлять свои идеи для народного бюджета на сайте https://www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve, в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы.

Средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Ориентировочный объем инвестиции должен составлять до 100 000 евро. Поскольку в следующем году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы, особенно ожидаются идеи, которые помогут сделать городское пространство более экологичным и поддерживать бережное отношение к окружающей среде.

Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Отобранные идеи будут представлены общественности и открыты для обсуждения, далее они поступят на народное голосование.

В период с 21 ноября по 4 декабря будет проходить народное голосование, в ходе которого горожане в возрасте от 14 лет смогут поддержать проекты, которые пришлись им по душе.

Планируемый объем народного бюджета в 2023 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета на 2023 год. Средства будут распределены между районами города, в общих чертах каждый район получит приблизительно 100 000 евро на реализацию проекта в рамках народного бюджета.