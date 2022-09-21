Спецвыпуск ⟩ Эксперт по безопасности Сакс: волна беженцев из России точно будет

Сакс в интервью отметил, что причина, по которой мобилизацию быстро объявили и начинают реализовать уже сегодня, проста: предотвратить панику, чтобы граждане РФ не начали скрываться или уезжать из страны.

По его словам, есть основания полагать, что число запросов на покупку билетов на самолет, чтобы улететь из России, выросло. Сакс уточнил, что это неподтвержденная информация, однако причины так считать имеются.

По его мнению, волна беженцев из России неизбежна.

Сакс сомневается в заинтересованности России в том, чтобы граждане РФ, проживающие в других странах, были мобилизованы. По его словам, руководство РФ сейчас находится в таком состоянии, что не очень хотят «проблемных граждан».

По мнению Сакса, мобилизация – это очередная ошибка, которую допустило руководство РФ. «Россиянам постоянно сообщали, что вроде все идет хорошо и по плану, но тогда возникает вопрос, зачем нужны эти 300 000 человек», – сказал он.

Сакс отметил, что до начала военных действий в Украине армия РФ (военнослужащие по контракту) составляла, по разным оценкам, примерно 260 000 человек. Сейчас будут мобилизовать практически такое же число граждан.

«Это, очевидно, свидетельство того, что война не удалась и РФ несет большие потери», – сказал он.

По мнению Сакса, угрозы – вторая сторона кампании, развязанной российским руководством. Цель этой инициативы – продемонстрировать, что у них есть возможность продолжать эту войну.