Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Что это значит и насколько она изменит ситуацию с вопросами безопасности в мире, поговорили в спецвыпуске Postimees с экспертом по безопасности Райнером Саксом.
Спецвыпуск ⟩ Эксперт по безопасности Сакс: волна беженцев из России точно будет
Сакс в интервью отметил, что причина, по которой мобилизацию быстро объявили и начинают реализовать уже сегодня, проста: предотвратить панику, чтобы граждане РФ не начали скрываться или уезжать из страны.
По его словам, есть основания полагать, что число запросов на покупку билетов на самолет, чтобы улететь из России, выросло. Сакс уточнил, что это неподтвержденная информация, однако причины так считать имеются.
По его мнению, волна беженцев из России неизбежна.
Сакс сомневается в заинтересованности России в том, чтобы граждане РФ, проживающие в других странах, были мобилизованы. По его словам, руководство РФ сейчас находится в таком состоянии, что не очень хотят «проблемных граждан».
По мнению Сакса, мобилизация – это очередная ошибка, которую допустило руководство РФ. «Россиянам постоянно сообщали, что вроде все идет хорошо и по плану, но тогда возникает вопрос, зачем нужны эти 300 000 человек», – сказал он.
Сакс отметил, что до начала военных действий в Украине армия РФ (военнослужащие по контракту) составляла, по разным оценкам, примерно 260 000 человек. Сейчас будут мобилизовать практически такое же число граждан.
«Это, очевидно, свидетельство того, что война не удалась и РФ несет большие потери», – сказал он.
По мнению Сакса, угрозы – вторая сторона кампании, развязанной российским руководством. Цель этой инициативы – продемонстрировать, что у них есть возможность продолжать эту войну.
«Их основная цель – запустить переговорный процесс, чтобы Россия смогла заключить перемирие и сформировать новую армию, сохранив за собой оккупированные территории», – сказал он.
Сакс сказал, что мобилизация выглядит страшной на бумаге, но когда ее на самом деле начнут проводить, Россия столкнется со многими проблемами, поскольку на создание такой армии уходят годы.
По его мнению, эти угрозы сделаны с целью, чтобы страны Запада перестали вооружать Украину.
По мнению Сакса, о расширении войны говорить вообще не приходится, поскольку война на Украине нанесла такие потери российской армии, что даже мобилизация здесь не поможет.
«Происходит вывод войск РФ с Кавказа, из Средней Азии и Сирии, которая была серьезным приоритетом для Путина. Это показывает, что ситуация для них плохая. И я скорее интерпретирую действия российского руководства таким образом, что ситуация на фронте на самом деле хуже, чем кажется. Они, наверное, считают, что эта война очень близка к крупному коллапсу», – сказал он.
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