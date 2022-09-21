Литовские силы быстрого реагирования (СБР) приведены в повышенную боевую готовность, сообщило Министерство национальной обороны Литвы.
Литва привела силы быстрого реагирования в состояние боеготовности
Литва привела силы быстрого реагирования в состояние боеготовности
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна повышает уровень готовности сил быстрого реагирования, так как Россия проводит частичную мобилизацию, в том числе и в Калининградской области.
«Повышенная боеготовность сохранится столько, сколько этого потребует ситуация в сфере безопасности. Ситуация отслеживается специалистами военной разведки», – отметил бригадный генерал Вилмантас Тамошайтис. По его словам, данная мера является реакцией на повышенную военную активность России в регионе.
As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, in the Kaliningrad region, Lithuania cannot just watch. Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 21, 2022