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Литва привела силы быстрого реагирования в состояние боеготовности

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Литва привела силы быстрого реагирования в состояние боеготовности
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: Julius Kalinskas

Литовские силы быстрого реагирования (СБР) приведены в повышенную боевую готовность, сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна повышает уровень готовности сил быстрого реагирования, так как Россия проводит частичную мобилизацию, в том числе и в Калининградской области.

«Повышенная боеготовность сохранится столько, сколько этого потребует ситуация в сфере безопасности. Ситуация отслеживается специалистами военной разведки», – отметил бригадный генерал Вилмантас Тамошайтис. По его словам, данная мера является реакцией на повышенную военную активность России в регионе.

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